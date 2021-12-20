https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-2-alman-diplomati-sinir-disi-ediyor-1051948942.html
Rusya, 2 Alman diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya, 2 Alman diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına mütekabiliyet esası üzerine Rusya’da görev yapan 2 Alman diplomatı sınır dışı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T19:39+0300
2021-12-20T19:39+0300
2021-12-20T19:39+0300
politika
rusya
almanya
diplomat
sınırdışı
büyükelçi
diplomatik ilişki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’i büyükelçiliğe çağırarak Almanya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararından dolayı protesto notası sundu.Bakanlığın açıklamasında, “Almanya Büyükelçisi'ne, Alman hükümetinin söz konusu hasımca kararına mütekabiliyet esası üzerine Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanının ‘istenmeye kişi’ ilan edildiği bildirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Berlin’in potansiyel olarak çatışmacı her bir adıma orantılı olarak tepki vermeye devam edileceği kaydedildi.Bakanlık ayrıca Alman Büyükelçi von Geyr’le sohbette, Rusya’nın, Gürcistan vatanaşı Zelimhan Hangoşvili cinayetiyle ilgili yöneltilen 'asılsız ve gerçekten uzak' suçlamaları reddettiği ve mahkeme kararının 'açık bir şekilde siyasi emir' olduğu dile getirildiğini aktardı.Almanya: İkili ilişkileri zorlaştırırAlmanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 2 Alman diplomatı sınır dışı etme kararına cevap verdi.Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Bu adım bizim için sürpriz olmadı, ama federal hükümet açısından kesinlikle asılsız” diye açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-hangosvili-cinayeti-yuzunden-rus-diplomatlarin-sinirdisi-edilmesi-dostane-olmayan-bir-adim-1051824677.html
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rusya, almanya, diplomat, sınırdışı, büyükelçi, diplomatik ilişki
Rusya, 2 Alman diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına mütekabiliyet esası üzerine Rusya’da görev yapan 2 Alman diplomatı sınır dışı etme kararının alındığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’i büyükelçiliğe çağırarak Almanya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararından dolayı protesto notası sundu.
Bakanlığın açıklamasında, “Almanya Büyükelçisi'ne, Alman hükümetinin söz konusu hasımca kararına mütekabiliyet esası üzerine Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanının ‘istenmeye kişi’ ilan edildiği bildirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Berlin’in potansiyel olarak çatışmacı her bir adıma orantılı olarak tepki vermeye devam edileceği kaydedildi.
Bakanlık ayrıca Alman Büyükelçi von Geyr’le sohbette, Rusya’nın, Gürcistan vatanaşı Zelimhan Hangoşvili cinayetiyle ilgili yöneltilen 'asılsız ve gerçekten uzak' suçlamaları reddettiği ve mahkeme kararının 'açık bir şekilde siyasi emir' olduğu dile getirildiğini aktardı.
Almanya: İkili ilişkileri zorlaştırır
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 2 Alman diplomatı sınır dışı etme kararına cevap verdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Bu adım bizim için sürpriz olmadı, ama federal hükümet açısından kesinlikle asılsız” diye açıkladı.