TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.Yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranıyla ilgili TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti: "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." TCMB ,16 Aralık'ta yüzde 15 olan politika faizini, yüzde 14'e indirmişti.
Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.
Yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranıyla ilgili TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:
"17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır."