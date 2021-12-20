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https://tr.sputniknews.com/20211220/tcmbden-faiz-indirimi-sonrasi-zorunlu-ayar-1051941658.html
TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar
TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar
Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:20+0300
2021-12-20T16:32+0300
ekonomi
faiz indirimi
merkez bankası
tcmb
faiz artırımı
ekonomi
faiz
mevduat
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.Yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranıyla ilgili TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti: "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." TCMB ,16 Aralık'ta yüzde 15 olan politika faizini, yüzde 14'e indirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211218/tusiaddan-yeni-ekonomi-modeli-aciklamasi-1051888681.html
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faiz indirimi, merkez bankası, tcmb, faiz artırımı, ekonomi, faiz, mevduat

TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar

16:20 20.12.2021 (güncellendi: 16:32 20.12.2021)
© AFP 2021 / Ozan KöseTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Ozan Köse
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Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.
Yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranıyla ilgili TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:
"17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır."
TCMB ,16 Aralık'ta yüzde 15 olan politika faizini, yüzde 14'e indirmişti.
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