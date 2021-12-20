https://tr.sputniknews.com/20211220/tcmbden-faiz-indirimi-sonrasi-zorunlu-ayar-1051941658.html

TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar

TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar

Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:20+0300

2021-12-20T16:20+0300

2021-12-20T16:32+0300

ekonomi

faiz indirimi

merkez bankası

tcmb

faiz artırımı

ekonomi

faiz

mevduat

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.Yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranıyla ilgili TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti: "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." TCMB ,16 Aralık'ta yüzde 15 olan politika faizini, yüzde 14'e indirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211218/tusiaddan-yeni-ekonomi-modeli-aciklamasi-1051888681.html

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