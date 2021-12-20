https://tr.sputniknews.com/20211220/teksas-eyaleti-abd-federal-hukumetinden-bagimsiz-olarak-meksika-sinirina-duvar-insa-ediyor-1051915187.html
Teksas eyaleti, ABD federal hükümetinden bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor
Teksas eyaleti, ABD federal hükümetinden bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor
ABD’nin Teksas eyaleti federal hükümetten bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor. İnşaatın maliyeti sadece eyalet bütçesi ve kişisel bağışlarla... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T02:11+0300
2021-12-20T02:11+0300
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dünya
abd
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teksas
abd-meksika sınırı
meksika duvarı
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kaçak göçle mücadele için Meksika sınırına yapmak istediği ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapımı durdurulan duvarı Teksas eyaleti yeniden inşa etmeye başladı. Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladıklarını duyurarak, duvarın ilk bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Vali Abbott açılışta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin işini yapmadığı için Teksas eyaletinin kendi duvarını inşa ettiğini ifade etti.'Teksas, ABD’nin sınır güvenliğini koruyacak'Vali ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapmak istediği duvarla aynı malzeme ve yöntemleri kullanarak adeta bir kopyasını inşa ettiklerini ifade ederken, ülkede eşi görülmemiş bir girişimde bulunarak Teksas eyaletinin yanı sıra ABD’nin de sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.Duvarın maliyeti eyalet bütçesi ve bağışlarla karşılanacakİnşaatın maliyeti sadece Teksas eyaletinin bütçesi ve vatandaşlardan alınan bağışlar ile karşılanacağı bildirilirken, eyaletin bunun için en az 1 milyar 50 milyon dolar bütçeye sahip olduğu belirtildi. Duvarın eyalete ait araziler ile bazı gönüllü vatandaşlar tarafından bağışlanan arazilerin üzerine inşa edileceği açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210805/abd-senatosu-meksika-sinirindaki-duvar-projesinin-iptaline-karsi-sunulan-tasariyi-reddetti-1045163425.html
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abd, meksika, teksas, abd-meksika sınırı, meksika duvarı
Teksas eyaleti, ABD federal hükümetinden bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor
ABD’nin Teksas eyaleti federal hükümetten bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor. İnşaatın maliyeti sadece eyalet bütçesi ve kişisel bağışlarla karşılanacak.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kaçak göçle mücadele için Meksika sınırına yapmak istediği ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapımı durdurulan duvarı Teksas eyaleti yeniden inşa etmeye başladı.
Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladıklarını duyurarak, duvarın ilk bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Vali Abbott açılışta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin işini yapmadığı için Teksas eyaletinin kendi duvarını inşa ettiğini ifade etti.
'Teksas, ABD’nin sınır güvenliğini koruyacak'
Vali ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapmak istediği duvarla aynı malzeme ve yöntemleri kullanarak adeta bir kopyasını inşa ettiklerini ifade ederken, ülkede eşi görülmemiş bir girişimde bulunarak Teksas eyaletinin yanı sıra ABD’nin de sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.
Duvarın maliyeti eyalet bütçesi ve bağışlarla karşılanacak
İnşaatın maliyeti sadece Teksas eyaletinin bütçesi ve vatandaşlardan alınan bağışlar ile karşılanacağı bildirilirken, eyaletin bunun için en az 1 milyar 50 milyon dolar bütçeye sahip olduğu belirtildi. Duvarın eyalete ait araziler ile bazı gönüllü vatandaşlar tarafından bağışlanan arazilerin üzerine inşa edileceği açıklandı.