https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-libyadaki-secimlerin-onunde-teknik-degil-yasal-ve-siyasi-engeller-var-1051957119.html
ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Norland, Libya'da devlet başkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasının önünde teknik bir engel olmadığını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:41+0300
2021-12-21T00:41+0300
2021-12-21T00:41+0300
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abd
libya
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ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Norland, Trablus ziyaretinin amacının seçimlerle ilgili durumu ve hazırlık sürecinin gidişatını değerlendirmek olduğunu belirtti.Büyükelçi, "Seçimlerin zamanında düzenlemesi için teknik açıdan hazır olunduğu açıktır. Ancak bazıları yasal, bazıları siyasi olmak üzere başka engeller var" diye konuştu.Norland, ABD hükümetinin Libya'yı seçimlere taşımak için seçim sürecini elinden geldiğince desteklediğini savundu.Seçimleri engelleyenlere yönelik yaptırımlar konusunda kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Norland, seçimlerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek bir şiddet yöntemine başvuracak herhangi bir kişi veya kuruluşun, 'şüphesiz, sadece ABD'nin değil uluslararası toplumun da yaptırımlarına maruz kalacağını' ifade etti.Norland ayrıca, seçimlerin ertelenmesi çağrılarına ilişkin, en iyi senaryonun Libya'daki tüm ilgili tarafların üzerinde mutabık kalacağı senaryo olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211203/bm-libya-ozel-temsilcisinden-ulkenin-guvenligini-tehdit-edenlere-yaptirim-uyarisi-1051400054.html
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ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Norland, Libya'da devlet başkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasının önünde teknik bir engel olmadığını, engellerin 'siyasi ve yasal' olduğunu söyledi.
ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Norland, Trablus ziyaretinin amacının seçimlerle ilgili durumu ve hazırlık sürecinin gidişatını değerlendirmek olduğunu belirtti.
Büyükelçi, "Seçimlerin zamanında düzenlemesi için teknik açıdan hazır olunduğu açıktır. Ancak bazıları yasal, bazıları siyasi olmak üzere başka engeller var" diye konuştu.
Norland, ABD hükümetinin Libya'yı seçimlere taşımak için seçim sürecini elinden geldiğince desteklediğini savundu.
Seçimleri engelleyenlere yönelik yaptırımlar konusunda kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Norland, seçimlerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek bir şiddet yöntemine başvuracak herhangi bir kişi veya kuruluşun, 'şüphesiz, sadece ABD'nin değil uluslararası toplumun da yaptırımlarına maruz kalacağını' ifade etti.
Norland ayrıca, seçimlerin ertelenmesi çağrılarına ilişkin, en iyi senaryonun Libya'daki tüm ilgili tarafların üzerinde mutabık kalacağı senaryo olduğunu belirtti.