https://tr.sputniknews.com/20211221/blaundos-antik-kentinde-demeterin-sunak-alani-bulundu-1051975300.html

Blaundos Antik Kenti'nde Demeter'in sunak alanı bulundu

Blaundos Antik Kenti'nde Demeter'in sunak alanı bulundu

Blaundos Antik Kenti'nde 'bereketin sembolü Demeter'in sunak alanı bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Tapınağın hemen önünde avlunun ortasında... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:39+0300

2021-12-21T15:39+0300

2021-12-21T15:39+0300

yaşam

uşak

arkeolojik kazı

kazı

arkeoloji

arkeolojik kazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975256_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_5c556ee16f281f17706f1d36c599b83c.jpg

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'e ait tapınakta sunak (kurban kesilen dini alan) alanı ortaya çıkarıldı.Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği kent olarak adlandırılan ve derin vadilerle çevrili tepeye kurulu Blaundos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bu yıl Demeter Tapınağı'nın yer aldığı alana yoğunlaşıldı.Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen çalışmalarda, mitolojide tarım, tahıl ve hasadı simgeleyen tanrıça Demeter'in tapınağının avlu kısmında sunak alanı bulundu.Kazı ekibince yapının çevresinde yürütülen çalışmalarda ise Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen su sarnıcına ulaşıldı.Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, 2021 sezonu kazılarında kentin merkezindeki Demeter Kutsal Alanı'na yoğunlaştıklarını söyledi.Kazılarda sunağın kalıntılarına rastladıklarını kaydeden Can, şöyle konuştu:Demeter Tapınağı'nın o dönem çok saygı gördüğünü dile getiren Can, gelecek yıl buradaki çalışmalara devam edip, restorasyon ve ayağa kaldırma çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.Tapınağın avlusunda Bizans Dönemi'ne ait sarnıçSunak alanıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü sırada tapınağın avlusunda su sarnıcına da rastladıklarını dile getiren Can, "Demeter Tapınağı'nın bulunduğu alan, daha geç dönemlerde farklı amaçlar için kullanılmış. Bizans Dönemi'nde özellikle atölyeler, işlikler ve dükkanlar olduğunu biz anlıyoruz. Bu süreçte buralara sarnıçlar da yapılmış. Tapınağın avlusu içerisinde oldukça derin, içerisi toprakla dolmuş bir sarnıca rastladık" diye konuştu.Prof. Dr. Can, sarnıcın 6-7 metre derinliğinin olabileceğini ifade etti.Antik kentin tepeye kurulduğunu, etrafını çeviren 100 metre derinliğindeki kanyonun altında akan akarsudan buraya su çıkarmanın kolay olmadığını anlatan Can, onun dışında yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan kemerler kurarak su taşındığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211218/vanda-tarihi-kesif-perslere-ait-mezar-bulundu-1051890504.html

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uşak, arkeolojik kazı, kazı, arkeoloji, arkeolojik kazı