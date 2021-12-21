https://tr.sputniknews.com/20211221/cumakov-merkezi-dsonun-kovivak-asisini-6-ay-icinde-tescil-etmesini-bekliyoruz-1051957752.html

Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz

Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz

Rusya Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının 2022'in ilk yarısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T01:11+0300

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koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

tescil

koronavirüs aşısı

çumakov araştırma ve geliştirme merkezi

kovivak

aydar işmuhametov

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Rus Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının tescil sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rossiya 24 televizyonuna röportaj veren İşmuhametov, "KoviVak’ın DSÖ tarafından tescil edilmesini umuyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 6 ay alır" ifadelerini kullandı.2021’de yaklaşık 6 milyon doz KoviVak aşısı ürettiklerini anlatan yetkili, "Gelen yıl yaklaşık 20-25 milyon doz üretebiliriz" dedi.KoviVak aşısının 3 doz şeklinde kullanımına ilişkin klinik araştırmaların yapılması için Rusya Sağlık Bakanlığı’na belgeler yolladıklarını söyleyen İşmuhametov, şöyle devam etti: "Batı’daki meslektaşlarımız da bilinen aşılarıyla aynı yolu izledi. Bu kesinlikle makul ve zorunlu bir karar. Bu, günümüzde mümkün olan tek yol."

https://tr.sputniknews.com/20211216/belarusta-rus-koronavirus-asisi-kovivakin-kullanimina-izin-verildi-1051835154.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), tescil, koronavirüs aşısı, çumakov araştırma ve geliştirme merkezi, kovivak, aydar işmuhametov