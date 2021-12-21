Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211221/cumakov-merkezi-dsonun-kovivak-asisini-6-ay-icinde-tescil-etmesini-bekliyoruz-1051957752.html
Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz
Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz
Rusya Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının 2022'in ilk yarısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T01:11+0300
2021-12-21T01:11+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
tescil
koronavirüs aşısı
çumakov araştırma ve geliştirme merkezi
kovivak
aydar işmuhametov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044590657_0:281:2643:1767_1920x0_80_0_0_ff553043fb9c57b9e66e31419ed1ecbb.jpg
Rus Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının tescil sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rossiya 24 televizyonuna röportaj veren İşmuhametov, "KoviVak’ın DSÖ tarafından tescil edilmesini umuyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 6 ay alır" ifadelerini kullandı.2021’de yaklaşık 6 milyon doz KoviVak aşısı ürettiklerini anlatan yetkili, "Gelen yıl yaklaşık 20-25 milyon doz üretebiliriz" dedi.KoviVak aşısının 3 doz şeklinde kullanımına ilişkin klinik araştırmaların yapılması için Rusya Sağlık Bakanlığı’na belgeler yolladıklarını söyleyen İşmuhametov, şöyle devam etti: "Batı’daki meslektaşlarımız da bilinen aşılarıyla aynı yolu izledi. Bu kesinlikle makul ve zorunlu bir karar. Bu, günümüzde mümkün olan tek yol."
https://tr.sputniknews.com/20211216/belarusta-rus-koronavirus-asisi-kovivakin-kullanimina-izin-verildi-1051835154.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044590657_0:33:2643:2015_1920x0_80_0_0_4207b2a66094fbe17074082a19c51e69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), tescil, koronavirüs aşısı, çumakov araştırma ve geliştirme merkezi, kovivak, aydar işmuhametov

Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz

01:11 21.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus koronavirüs aşısı Kovivak
Rus koronavirüs aşısı Kovivak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının 2022'in ilk yarısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tescil edilmesini umduklarını ifade etti.
Rus Çumakov Bilim Merkezi Direktörü Aydar İşmuhametov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri KoviVak aşısının tescil sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rossiya 24 televizyonuna röportaj veren İşmuhametov, "KoviVak’ın DSÖ tarafından tescil edilmesini umuyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 6 ay alır" ifadelerini kullandı.
2021’de yaklaşık 6 milyon doz KoviVak aşısı ürettiklerini anlatan yetkili, "Gelen yıl yaklaşık 20-25 milyon doz üretebiliriz" dedi.
KoviVak aşısının 3 doz şeklinde kullanımına ilişkin klinik araştırmaların yapılması için Rusya Sağlık Bakanlığı’na belgeler yolladıklarını söyleyen İşmuhametov, şöyle devam etti: "Batı’daki meslektaşlarımız da bilinen aşılarıyla aynı yolu izledi. Bu kesinlikle makul ve zorunlu bir karar. Bu, günümüzde mümkün olan tek yol."
Sputnik V, koronavirüs, aşı, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
KORONAVİRÜS
Belarus'ta Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın kullanımına izin verildi
16 Aralık, 16:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:52Fatih Altaylı: Program yaptıran ben değilim ki görevine son vereyim
01:38Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
01:37Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail turu
01:29Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri İBB'nin davetinde bir araya geldi
01:28Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam
01:15DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 2022, salgını bitirdiğimiz yıl olmalı
01:11Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz
00:56Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
00:48Beyaz Saray: Gündemimizde Kovid-19 nedeniyle kapanma yok
00:41ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
00:31BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:24Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
00:09Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni mevduat planını değerlendirdi
00:05Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, geri döndük demeden döndüler
00:02Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozduruldu
DünHazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz
DünMÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması
Dünİletişim Başkanı Altun’dan ‘Yine haklı çıktı’ paylaşımı
DünEPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi
DünAntalya'da sahte alkol üreten fabrika ve depoya baskın: 8 gözaltı