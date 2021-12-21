https://tr.sputniknews.com/20211221/erdoganin-danismani-ertem-reutersa-konustu-turk-ekonomisi-icin-onemli-bir-paradigma-degisikligi-1051975803.html
Erdoğan'ın danışmanı Ertem, Reuters'a konuştu: Türk ekonomisi için önemli bir paradigma değişikliği
Erdoğan'ın danışmanı Ertem, Reuters'a konuştu: Türk ekonomisi için önemli bir paradigma değişikliği
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem döviz endeksli Türk Lirası mevudatı kararına ilişkin Reuters ajansına açıklamalarda bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:54+0300
2021-12-21T15:54+0300
2021-12-21T15:54+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
cemil ertem
reuters
euro
dolar
türk lirası
mevduat
döviz kuru
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Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatının getirisinin döviz kurlarındaki yükselişe endeksleneceğini duyurması ve ardından kurlarda dikkate değer bir düşüş yaşanmasıyla ilgili bir analiz haber hazırladı. Haberde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem'in de görüşleri yer aldı. Bu son adımların bireysel yatırımcıların dolar talebi ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyleyen Ertem bunun Türk ekonomisi için 'çok önemli bir paradigma değişikliği' olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da önlemlere, döviz kurunun 'sorun teşkil edecek seviyeleri' görmesi sonrası karar verildiğini belirtip "Müdahale edilmesi gerekiyordu. Sürdürülebilir bir durum değildi" dedi.
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recep tayyip erdoğan, cemil ertem, reuters, euro, dolar, türk lirası, mevduat, döviz kuru
Erdoğan'ın danışmanı Ertem, Reuters'a konuştu: Türk ekonomisi için önemli bir paradigma değişikliği
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem döviz endeksli Türk Lirası mevudatı kararına ilişkin Reuters ajansına açıklamalarda bulundu.
Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatının getirisinin döviz kurlarındaki yükselişe endeksleneceğini duyurması ve ardından kurlarda dikkate değer bir düşüş yaşanmasıyla ilgili bir analiz haber hazırladı.
Haberde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem'in de görüşleri yer aldı. Bu son adımların bireysel yatırımcıların dolar talebi ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyleyen Ertem bunun Türk ekonomisi için 'çok önemli bir paradigma değişikliği' olduğunun altını çizdi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da önlemlere, döviz kurunun 'sorun teşkil edecek seviyeleri' görmesi sonrası karar verildiğini belirtip "Müdahale edilmesi gerekiyordu. Sürdürülebilir bir durum değildi" dedi.