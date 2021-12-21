https://tr.sputniknews.com/20211221/erdoganin-danismani-ertem-reutersa-konustu-turk-ekonomisi-icin-onemli-bir-paradigma-degisikligi-1051975803.html

Erdoğan'ın danışmanı Ertem, Reuters'a konuştu: Türk ekonomisi için önemli bir paradigma değişikliği

Erdoğan'ın danışmanı Ertem, Reuters'a konuştu: Türk ekonomisi için önemli bir paradigma değişikliği

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem döviz endeksli Türk Lirası mevudatı kararına ilişkin Reuters ajansına açıklamalarda bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:54+0300

2021-12-21T15:54+0300

2021-12-21T15:54+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

cemil ertem

reuters

euro

dolar

türk lirası

mevduat

döviz kuru

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Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatının getirisinin döviz kurlarındaki yükselişe endeksleneceğini duyurması ve ardından kurlarda dikkate değer bir düşüş yaşanmasıyla ilgili bir analiz haber hazırladı. Haberde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem'in de görüşleri yer aldı. Bu son adımların bireysel yatırımcıların dolar talebi ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyleyen Ertem bunun Türk ekonomisi için 'çok önemli bir paradigma değişikliği' olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da önlemlere, döviz kurunun 'sorun teşkil edecek seviyeleri' görmesi sonrası karar verildiğini belirtip "Müdahale edilmesi gerekiyordu. Sürdürülebilir bir durum değildi" dedi.

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recep tayyip erdoğan, cemil ertem, reuters, euro, dolar, türk lirası, mevduat, döviz kuru