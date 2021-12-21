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https://tr.sputniknews.com/20211221/hurriyet-yazari-firat-bugunden-itibaren-1400-ilacta-yuzde-2-ile-yuzde-50ye-varan-oranda-zam-olacak-1051962334.html
Hürriyet yazarı Fırat: Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda zam olacak
Hürriyet yazarı Fırat: Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda zam olacak
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarının neden arttığını değerlendiren Hande Fırat, "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T09:48+0300
2021-12-21T09:48+0300
ekonomi
dolar
hande fırat
ilaç
döviz
ekonomi
üretim
hammadde
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Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim1400 ilaçtaki zammın gerekçesi kur nedeniyle artan ham madde fiyatları. Üretici firmalar, 'Bu artışla üretim yapamayız' dediler. 700 kalemde düşüşün nedeni ise jeneriğinin üretilmiş olması" dedi.Şubat zammı ne kadar olacak?Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarındaki fiyat artışını değerlendirdiğini belirten Fırat:Hastanelerde sıkıntı olur mu?Kurdaki artışın hastanelerin ihtiyaçlarını da vurduğunu belirten Fırat, Ercanlı'nın, “Bakanlık, malzeme getiren firmalarla görüşmeli. Kurdan dolayı alım yapamayanlar var” sözlerine dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/turk-eczacilar-birligi-uretim-ve-tedarik-kaynakli-ilac-yoklugunun-sorumlusu-eczacilar-degildir-1051156299.html
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dolar, hande fırat, ilaç, döviz, ekonomi, üretim, hammadde

Hürriyet yazarı Fırat: Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda zam olacak

09:48 21.12.2021
© AFP 2021 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / STR
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarının neden arttığını değerlendiren Hande Fırat, "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim1400 ilaçtaki zammın gerekçesi kur nedeniyle artan ham madde fiyatları. Üretici firmalar, 'Bu artışla üretim yapamayız' dediler. 700 kalemde düşüşün nedeni ise jeneriğinin üretilmiş olması" dedi.

Şubat zammı ne kadar olacak?

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarındaki fiyat artışını değerlendirdiğini belirten Fırat:
"Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro ortalamasını alıyor. 2021 yılının şu anki Euro ortalaması 10.38 TL. Şubat ayına kadar 10.60 olacağı hesaplanıyor. Bakanlık bu ortalamanın yüzde 60’ını baz alıyor. Yani 10.60’dan hesap edersek 6 lira 36 kuruş ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 38 zam demek. Kısacası kura göre yapılacak güncelleme ile gelecek en fazla zam oranı yüzde 38. İçinde bulunduğumuz durumu düşünürsek iğneden ipliğe her ürüne zam gelirken, bu da vatandaşın cebini vuracak. Bu nedenle de hem kısa vadede hem de uzun vadede atılması gereken adımlar var."

Hastanelerde sıkıntı olur mu?

Kurdaki artışın hastanelerin ihtiyaçlarını da vurduğunu belirten Fırat, Ercanlı'nın, “Bakanlık, malzeme getiren firmalarla görüşmeli. Kurdan dolayı alım yapamayanlar var” sözlerine dikkat çekti.
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
25 Kasım, 20:28
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