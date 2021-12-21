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İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin 2 genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin 2 genelge
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine 'Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar' ve 'Sokak... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T13:55+0300
2021-12-21T13:55+0300
türkiye
evsizler
içişleri bakanlığı
sokak hayvanları
evsiz
genelge
evsizlik
barınma
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'Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar' konulu genelgede, tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişiler tespit edilerek, bu kişilere uygun barınma alanlarının sağlanması istendi.Genelgeye göre, bu durumda olanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda da bu kişilerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.Kalacak yeri olmayan vatandaşların, sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları da giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak.Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.'Hayvan Besleme Grupları' oluşturulacak'Sokak Hayvanları' konulu genelgede ise hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.Genelgede, kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.Bu doğrultuda genelgede, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması istendi.Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllüler ile iş birliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" oluşturulacak.Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211201/ankarada-sokak-hayvanlarina-ait-barinak-yandi-kundaklandigi-iddia-ediliyor-1051315307.html
https://tr.sputniknews.com/20211107/icisleri-bakanligi-kades-uzerinden-yapilan-227-bin-936-ihbarin-tamamina-mudahale-edildi-1050553472.html
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evsizler, içişleri bakanlığı, sokak hayvanları, evsiz, genelge, evsizlik, barınma

İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin 2 genelge

13:55 21.12.2021
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine 'Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar' ve 'Sokak Hayvanları' konulu iki genelge gönderdi.
'Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar' konulu genelgede, tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişiler tespit edilerek, bu kişilere uygun barınma alanlarının sağlanması istendi.
Genelgeye göre, bu durumda olanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda da bu kişilerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.
Kalacak yeri olmayan vatandaşların, sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları da giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak.
Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.
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'Hayvan Besleme Grupları' oluşturulacak

'Sokak Hayvanları' konulu genelgede ise hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.
Bu doğrultuda genelgede, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması istendi.
Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllüler ile iş birliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" oluşturulacak.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.
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