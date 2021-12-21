https://tr.sputniknews.com/20211221/japonyanin-abd-askerleri-icin-5-yillik-ev-sahibi-ulke-destegi-1-trilyon-yeni-asacak-1051960182.html

Japonya'nın ABD askerleri için 5 yıllık ev sahibi ülke desteği 1 trilyon yen'i aşacak

Japonya'nın ABD askerleri için 5 yıllık ev sahibi ülke desteği 1 trilyon yen'i aşacak

Japonya'nın, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteğinin toplamda 1 trilyon yen'i aşacağı duyuruldu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T05:38+0300

2021-12-21T05:38+0300

2021-12-21T05:38+0300

dünya

abd

japonya

müzakere

mutabakat

ödeme

askeri güç

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Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Tokyo ve Washington, 5 yıl sürecek mali destek müzakerelerinde mutabakata vardı.Buna göre Japonya hükümetinin, ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteği ödemesi toplam 1.05 trilyon yen'i (9.2 milyar dolar) bulacak.Yüzde 5 artırılan mali destek, mali yıl başına 211 milyar yen (1.85 milyar dolar) halinde ödenecek. İlk ödeme gelecek nisan ayında başlayacak 2022 mali yılı itibarıyla yapılacak.Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı ödemenin ise 201 milyar yen'e (1.76 milyar dolar) erişeceği bildirildi.Kyodo, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini 'kaçınılmaz' olarak niteledi.İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211206/japonya-abd-askerleri-icin-daha-fazla-odeme-yapacak-1051473498.html

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abd, japonya, müzakere, mutabakat, ödeme, askeri güç