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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211221/masfed-baskani-erkoc-acikladi-kurdaki-dusus-araba-fiyatlarina-nasil-yansiyacak-1051975042.html
MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?
MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'kur farkı' düzenlemesinin ardından döviz kurunda düşüş... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:28+0300
2021-12-21T15:28+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
renault
araba
akp
karar
satış
dacia
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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından fiyat güncellemesine başlayan ilk markalar Türkiye'de de üretim yapan Renault ve Dacia oldu.Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:"20-25 bin TL'ye kadar indirim olabilir"Cumhuriyet'ten Seda Altuğ'un haberine göre, 300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.Ne zaman araba alınabilir?Yurttaşların gönül rahatlıyla araba alabilmesi için tarih veren Özkoç, "Çip krizi ve Covid-19 salgınında üretimde sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı arz talebi dengeleyemedi ve bu sebeple fiyat artışı yaşandı.o yüzden tamamen piyasaların oturması ve düşmesi muhtemelen 2022'nin 6. ayını bulur" ifadelerini kullandı.Erdoğan ne demişti?Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20211221/toggdan-paylasim-yeni-logo-ilk-kez-otomobilin-uzerinde-goruldu-1051966228.html
https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html
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recep tayyip erdoğan, renault, araba, akp, karar, satış, dacia

MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?

15:28 21.12.2021
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'kur farkı' düzenlemesinin ardından döviz kurunda düşüş yaşandı. Bu düşünün ardından otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından fiyat güncellemesine başlayan ilk markalar Türkiye'de de üretim yapan Renault ve Dacia oldu.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Muhakkak bir düşüş yaşanacaktır ama bunun 1-2 gün içerisinde gerçekleşeceğini sanmıyorum. Piyasalar kurdaki düşüşü kabul ettikten sonra bayiler sıfır araçlarda bir indirim yapacaktır. İkinci el fiyatlarında da indirimler olur."

"20-25 bin TL'ye kadar indirim olabilir"

Cumhuriyet'ten Seda Altuğ'un haberine göre, 300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.
Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.
TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
TÜRKİYE
TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
12:09

Ne zaman araba alınabilir?

Yurttaşların gönül rahatlıyla araba alabilmesi için tarih veren Özkoç, "Çip krizi ve Covid-19 salgınında üretimde sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı arz talebi dengeleyemedi ve bu sebeple fiyat artışı yaşandı.o yüzden tamamen piyasaların oturması ve düşmesi muhtemelen 2022'nin 6. ayını bulur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:
"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
TÜRKİYE
Erdoğan: Vatandaşımızın mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak
Dün, 19:47
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