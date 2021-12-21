https://tr.sputniknews.com/20211221/masfed-baskani-erkoc-acikladi-kurdaki-dusus-araba-fiyatlarina-nasil-yansiyacak-1051975042.html

MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?

MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'kur farkı' düzenlemesinin ardından döviz kurunda düşüş... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:28+0300

2021-12-21T15:28+0300

2021-12-21T15:28+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

renault

araba

akp

karar

satış

dacia

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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından fiyat güncellemesine başlayan ilk markalar Türkiye'de de üretim yapan Renault ve Dacia oldu.Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:"20-25 bin TL'ye kadar indirim olabilir"Cumhuriyet'ten Seda Altuğ'un haberine göre, 300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.Ne zaman araba alınabilir?Yurttaşların gönül rahatlıyla araba alabilmesi için tarih veren Özkoç, "Çip krizi ve Covid-19 salgınında üretimde sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı arz talebi dengeleyemedi ve bu sebeple fiyat artışı yaşandı.o yüzden tamamen piyasaların oturması ve düşmesi muhtemelen 2022'nin 6. ayını bulur" ifadelerini kullandı.Erdoğan ne demişti?Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211221/toggdan-paylasim-yeni-logo-ilk-kez-otomobilin-uzerinde-goruldu-1051966228.html

https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html

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recep tayyip erdoğan, renault, araba, akp, karar, satış, dacia