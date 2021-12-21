https://tr.sputniknews.com/20211221/oyuncu-alec-baldwinin-sette-vurarak-oldurdugu-hutchinsin-babasi-konustu-1051970283.html

Oyuncu Alec Baldwin'in sette ölümüne neden olduğu Hutchins'in babası konuştu

Oyuncu Alec Baldwin'in sette ölümüne neden olduğu Hutchins'in babası konuştu

Amerikalı aktör Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kullandığı silahtan çıkan mermiyle vurarak öldürdüğü görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in babası, kızının... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:57+0300

2021-12-21T13:57+0300

2021-12-21T13:58+0300

dünya

new mexico

ölüm

silah

alec baldwin

film seti

halyna hutchin

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ABD'li aktör Alec Baldwin ekim ayında, yeni filmi Rust'ın New Mexico eyaletinde bulunan Santa Fe'deki setinde, çekimler sırasında 41 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı yaraladı.Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, Baldwin’in kızını öldüren silahın tetiği çekilmeden patladığı iddiasına anlam veremediğini ifade etti.Baldwin’in sette yaşanan ölümün ardından ardından bir dizi tweet’i neden sildiğini de sorgulayan Androsovych, "Peki neden o zaman provalar sırasında ateş etti? Kuru sıkı tabancalar, tetiğe basmadan ateşlenmeyen bir silah çeşididir. Bu nedenle Baldwin, kızımın ölümünden kısmen sorumludur" dedi. Baldwin olay sonrası basına verdiği bir röportajda "Bu yaşananlardan sorumlu olan biri var, kim olduğunu söyleyemem ama o ben değilim" diyerek tetiği kendisinin çekmediğini iddia etmiş, silahın nasıl ateşlendiğini bilmediğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211202/alec-baldwin-tetigi-ben-cekmedim-1051353836.html

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new mexico, ölüm, silah, alec baldwin, film seti, halyna hutchin