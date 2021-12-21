https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-nato-moskovanin-blof-yapmadigini-anliyor-1051970563.html

Rusya: NATO, Moskova'nın blöf yapmadığını anlıyor

Rusya: NATO, Moskova'nın blöf yapmadığını anlıyor

Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'nun Moskova'nın blöf... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:49+0300

2021-12-21T13:49+0300

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YouTube'da 'Solovlev Live' kanalında açıklamalarda bulunan Gavrilov, "Blöf yaptığımız düşündüklerini sanmıyorum ancak hiç şüphesiz ve büyük ihtimalle bu sorunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışacaklar. Ancak zaman daralıyor. Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması için somut, gerçek adımlar bekliyoruz. Zamanı geldi" dedi.'Ret cevabı gelirse, Batı'nın eylemlerine göre karar alacağız'Gavrilov, NATO'dan güvenlik garantileri konusunda ret cevabı gelmesi halinde Rusya'nın Batı'nın eylemlerini analiz ederek bir karar alacağını belirtti.Rus diplomat, "Ne zaman, ne yapılacağına ülke yönetimi, sözde partnerlerimizin tüm cevapları ve açıklamalarını, eylemlerini analiz ederek karar verecek. Başka argüman kalmazsa, yanıt askeri-teknik olacak" diye konuştu.'Çin'in desteği güç dengelerini değiştirecek'Bu arada Gavrilov, Çin'in Rusya'nın tekliflerine verdiği desteğin hissedilir olduğunu ve bu konudaki güç dengelerini değiştireceğini kaydetti.Gavrilov, "Elbette bu destek güç dengelerini değiştirecek. Çin'in görüşü çok önemli. Çin'i hem ABD hem de NATO ülkeleri dinliyor. Çin müttefikimiz ve onun bu konudaki desteği hissediliyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/rus-disisleri-nato-kendi-topraklarina-saldiri-silahlari-yerlestirirse-rusya-orantili-yanit-verecek-1051953039.html

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