https://tr.sputniknews.com/20211221/ryan-reynolds-gercegi-acikladi-beni-yillardir-ben-affleck-saniyorlar-1051974930.html

Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar

Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, yıllardır yemek yemek için gittiği New York'taki favori pizzacısında sürekli oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını ancak bu... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:35+0300

2021-12-21T15:35+0300

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yaşam

abd

new york

ryan reynolds

ben affleck

pizza

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'Red Notice’ filminin yıldızı Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, katıldığı Dear Hank and John adlı podcast kanalında, New York’un doğu yakasındaki bir pizzacıda mütemadiyen ABD'li oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını söyledi.Reynolds, "Restorandakiler Beni Affleck olduğumu düşünüyorlar ve ben onları hiçbir zaman düzeltmedim. Herkes gibi pizzamı alıyorum ve gidiyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20201117/ryan-reynolds-ve-rob-mcelhenney-futbol-takimi-satin-aldi-1043238133.html

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abd, new york, ryan reynolds, ben affleck, pizza