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Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar
Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar
Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, yıllardır yemek yemek için gittiği New York'taki favori pizzacısında sürekli oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını ancak bu... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
abd
new york
ryan reynolds
ben affleck
pizza
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'Red Notice’ filminin yıldızı Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, katıldığı Dear Hank and John adlı podcast kanalında, New York’un doğu yakasındaki bir pizzacıda mütemadiyen ABD'li oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını söyledi.Reynolds, "Restorandakiler Beni Affleck olduğumu düşünüyorlar ve ben onları hiçbir zaman düzeltmedim. Herkes gibi pizzamı alıyorum ve gidiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20201117/ryan-reynolds-ve-rob-mcelhenney-futbol-takimi-satin-aldi-1043238133.html
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abd, new york, ryan reynolds, ben affleck, pizza

Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar

15:35 21.12.2021 (güncellendi: 15:36 21.12.2021)
© REUTERS / Mario AnzuoniBen Affleck
Ben Affleck - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, yıllardır yemek yemek için gittiği New York'taki favori pizzacısında sürekli oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını ancak bu yanlışı hiç düzeltme gereği duymadığını söyledi.
'Red Notice’ filminin yıldızı Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, katıldığı Dear Hank and John adlı podcast kanalında, New York’un doğu yakasındaki bir pizzacıda mütemadiyen ABD'li oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını söyledi.

Reynolds, "Restorandakiler Beni Affleck olduğumu düşünüyorlar ve ben onları hiçbir zaman düzeltmedim. Herkes gibi pizzamı alıyorum ve gidiyorum" dedi.
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