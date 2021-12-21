Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar

'Red Notice’ filminin yıldızı Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, katıldığı Dear Hank and John adlı podcast kanalında, New York’un doğu yakasındaki bir pizzacıda mütemadiyen ABD'li oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını söyledi.Reynolds, "Restorandakiler Beni Affleck olduğumu düşünüyorlar ve ben onları hiçbir zaman düzeltmedim. Herkes gibi pizzamı alıyorum ve gidiyorum" dedi.
Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, yıllardır yemek yemek için gittiği New York'taki favori pizzacısında sürekli oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını ancak bu yanlışı hiç düzeltme gereği duymadığını söyledi.
'Red Notice’ filminin yıldızı Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, katıldığı Dear Hank and John adlı podcast kanalında, New York’un doğu yakasındaki bir pizzacıda mütemadiyen ABD'li oyuncu Ben Affleck ile karıştırıldığını söyledi.
Reynolds, "Restorandakiler Beni Affleck olduğumu düşünüyorlar ve ben onları hiçbir zaman düzeltmedim. Herkes gibi pizzamı alıyorum ve gidiyorum" dedi.