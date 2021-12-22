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https://tr.sputniknews.com/20211222/almanya-varyant-bolgelerinden-ulkeye-girislerde-test-zorunlulugu-getirdi-1052028893.html
Almanya 'varyant bölgelerinden' ülkeye girişlerde test zorunluluğu getirdi
Almanya 'varyant bölgelerinden' ülkeye girişlerde test zorunluluğu getirdi
Almanya, ilan ettiği 'virüs varyant bölgelerinden' ülkeye gelen yolculara, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle negatif PCR test sonucunu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:33+0300
2021-12-22T22:33+0300
2021-12-22T22:33+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs testi
varyant
omicron
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Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, ülkeye giriş yönetmeliğinde değişikliğe gittiği belirtildi.Değişiklikle, 'virüs varyant bölgesi' ilan edilen ülkelerden Almanya'ya gelen yolculara, ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluğu getirildi.PCR testinin, Almanya'ya girişten en fazla 48 saat önce yaptırılması gerekiyor.Almanya şimdiye kadar Zimbabve, Namibya, Mozambik ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 8 Afrika ülkesi ile Britanya'yı 'virüs varyant bölgesi' ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/almanya-koronavirus-tedbirlerini-sikilastirdi-1051991847.html
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almanya, koronavirüs testi, varyant, omicron
Almanya 'varyant bölgelerinden' ülkeye girişlerde test zorunluluğu getirdi
Almanya, ilan ettiği 'virüs varyant bölgelerinden' ülkeye gelen yolculara, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğu getirdi.
Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, ülkeye giriş yönetmeliğinde değişikliğe gittiği belirtildi.
Değişiklikle, 'virüs varyant bölgesi' ilan edilen ülkelerden Almanya'ya gelen yolculara, ülkeye girişte
negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluğu getirildi.
PCR testinin, Almanya'ya girişten en fazla 48 saat önce yaptırılması gerekiyor.
Almanya şimdiye kadar Zimbabve, Namibya, Mozambik ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 8 Afrika ülkesi ile Britanya'yı 'virüs varyant bölgesi' ilan etmişti.