https://tr.sputniknews.com/20211222/japon-denizindeki-rus-denizaltisi-kiyidaki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1051996293.html
Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Rusya’nın yeni dizel elektrikli ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle kıyıdaki hedefi başarıyla... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T03:29+0300
2021-12-22T03:29+0300
2021-12-22T03:30+0300
savunma
rusya pasifik filosu
denizaltı
japon denizi
füze
kalibr
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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Petropavlovsk-Kamçatskiy dizel elektrikli denizaltı, Japon Denizi’nden Kalibr seyir füzesi atışını gerçekleştirdi. Füze, belirlenen zamanda, Habarovks Bölgesi’ndeki Syurkum poligonunda bulunan kıyı hedefini vurdu. Atış menzili 1000 kilometrenin üzerindeydi" ifadelerine yer verildi.Atış öncesinde denizaltının, görevi yerine getirdiği bölgeye gizlice girmek amacıyla taktik manevra gerçekleştirdiği ifade edildi.Baltık Denizi’nden geçiş gerçekleştiren savaş gemi ekibi içinde yer alan denizaltı, geçen kasım ayında Pasifik Filosu’nun ana üssüne ulaşmıştı.Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı, 2019 Kasım ayında Rus Donanması’nın hizmetine teslim edildi. Denizaltı, Strela-3M, İgla-1 ve Verba hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Kalibr, 3M54K ve diğer füzelerle donatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-firkateyni-su-alti-hedeflerini-otvet-fuzeleriyle-vurdu-1051816845.html
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rusya pasifik filosu, denizaltı, japon denizi, füze, kalibr
Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
03:29 22.12.2021 (güncellendi: 03:30 22.12.2021)
Rusya’nın yeni dizel elektrikli ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle kıyıdaki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Petropavlovsk-Kamçatskiy dizel elektrikli denizaltı, Japon Denizi’nden Kalibr seyir füzesi atışını gerçekleştirdi. Füze, belirlenen zamanda, Habarovks Bölgesi’ndeki Syurkum poligonunda bulunan kıyı hedefini vurdu. Atış menzili 1000 kilometrenin üzerindeydi" ifadelerine yer verildi.
Atış öncesinde denizaltının, görevi yerine getirdiği bölgeye gizlice girmek amacıyla taktik manevra gerçekleştirdiği ifade edildi.
Baltık Denizi’nden geçiş gerçekleştiren savaş gemi ekibi içinde yer alan denizaltı, geçen kasım ayında Pasifik Filosu’nun ana üssüne ulaşmıştı.
Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı, 2019 Kasım ayında Rus Donanması’nın hizmetine teslim edildi. Denizaltı, Strela-3M, İgla-1 ve Verba hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Kalibr, 3M54K ve diğer füzelerle donatıldı.