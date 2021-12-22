https://tr.sputniknews.com/20211222/japon-denizindeki-rus-denizaltisi-kiyidaki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1051996293.html

Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

Rusya’nın yeni dizel elektrikli ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle kıyıdaki hedefi başarıyla... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T03:29+0300

2021-12-22T03:29+0300

2021-12-22T03:30+0300

savunma

rusya pasifik filosu

denizaltı

japon denizi

füze

kalibr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101956/09/1019560935_15:0:2154:1203_1920x0_80_0_0_af47b57b27b751f2aad40c1e60b3e911.jpg

Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Petropavlovsk-Kamçatskiy dizel elektrikli denizaltı, Japon Denizi’nden Kalibr seyir füzesi atışını gerçekleştirdi. Füze, belirlenen zamanda, Habarovks Bölgesi’ndeki Syurkum poligonunda bulunan kıyı hedefini vurdu. Atış menzili 1000 kilometrenin üzerindeydi" ifadelerine yer verildi.Atış öncesinde denizaltının, görevi yerine getirdiği bölgeye gizlice girmek amacıyla taktik manevra gerçekleştirdiği ifade edildi.Baltık Denizi’nden geçiş gerçekleştiren savaş gemi ekibi içinde yer alan denizaltı, geçen kasım ayında Pasifik Filosu’nun ana üssüne ulaşmıştı.Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı, 2019 Kasım ayında Rus Donanması’nın hizmetine teslim edildi. Denizaltı, Strela-3M, İgla-1 ve Verba hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Kalibr, 3M54K ve diğer füzelerle donatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-firkateyni-su-alti-hedeflerini-otvet-fuzeleriyle-vurdu-1051816845.html

japon denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya pasifik filosu, denizaltı, japon denizi, füze, kalibr