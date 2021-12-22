Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211222/japon-denizindeki-rus-denizaltisi-kiyidaki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1051996293.html
Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
Rusya’nın yeni dizel elektrikli ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle kıyıdaki hedefi başarıyla... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T03:29+0300
2021-12-22T03:30+0300
savunma
rusya pasifik filosu
denizaltı
japon denizi
füze
kalibr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101956/09/1019560935_15:0:2154:1203_1920x0_80_0_0_af47b57b27b751f2aad40c1e60b3e911.jpg
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Petropavlovsk-Kamçatskiy dizel elektrikli denizaltı, Japon Denizi’nden Kalibr seyir füzesi atışını gerçekleştirdi. Füze, belirlenen zamanda, Habarovks Bölgesi’ndeki Syurkum poligonunda bulunan kıyı hedefini vurdu. Atış menzili 1000 kilometrenin üzerindeydi" ifadelerine yer verildi.Atış öncesinde denizaltının, görevi yerine getirdiği bölgeye gizlice girmek amacıyla taktik manevra gerçekleştirdiği ifade edildi.Baltık Denizi’nden geçiş gerçekleştiren savaş gemi ekibi içinde yer alan denizaltı, geçen kasım ayında Pasifik Filosu’nun ana üssüne ulaşmıştı.Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı, 2019 Kasım ayında Rus Donanması’nın hizmetine teslim edildi. Denizaltı, Strela-3M, İgla-1 ve Verba hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Kalibr, 3M54K ve diğer füzelerle donatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-firkateyni-su-alti-hedeflerini-otvet-fuzeleriyle-vurdu-1051816845.html
japon denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101956/09/1019560935_282:0:1886:1203_1920x0_80_0_0_6095d16c8a6a6c4c6b71bbcbe819781c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya pasifik filosu, denizaltı, japon denizi, füze, kalibr

Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu

03:29 22.12.2021 (güncellendi: 03:30 22.12.2021)
© Fotoğraf : Press service of the Ministry of Defence of the Russian FederationRusya'nın IŞİD'i denizaltıdan vurması
Rusya'nın IŞİD'i denizaltıdan vurması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
Abone ol
Rusya’nın yeni dizel elektrikli ‘Petropavlovsk-Kamçatskiy’ denizaltısının, Japon Denizi’nden fırlattığı ‘Kalibr’ seyir füzesiyle kıyıdaki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, “Petropavlovsk-Kamçatskiy dizel elektrikli denizaltı, Japon Denizi’nden Kalibr seyir füzesi atışını gerçekleştirdi. Füze, belirlenen zamanda, Habarovks Bölgesi’ndeki Syurkum poligonunda bulunan kıyı hedefini vurdu. Atış menzili 1000 kilometrenin üzerindeydi" ifadelerine yer verildi.
Atış öncesinde denizaltının, görevi yerine getirdiği bölgeye gizlice girmek amacıyla taktik manevra gerçekleştirdiği ifade edildi.
Baltık Denizi’nden geçiş gerçekleştiren savaş gemi ekibi içinde yer alan denizaltı, geçen kasım ayında Pasifik Filosu’nun ana üssüne ulaşmıştı.
Petropavlovsk-Kamçatskiy denizaltısı, 2019 Kasım ayında Rus Donanması’nın hizmetine teslim edildi. Denizaltı, Strela-3M, İgla-1 ve Verba hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Kalibr, 3M54K ve diğer füzelerle donatıldı.
Rus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
SAVUNMA
Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu
16 Aralık, 03:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:53New York borsası yükselişle kapandı
03:29Japon Denizi'ndeki Rus denizaltısı, kıyıdaki hedefi 'Kalibr' füzesiyle vurdu
03:06Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık
02:44Avrupa Birliği, 'yeşil projelere' kamu desteğini artıracak
02:33Emre Belözoğlu, Başakşehir'de tarihe geçti
02:10Rusya’da NATO mermileri de atabilen dünyanın ilk keskin nişancı tüfeği geliştirildi
02:01Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e yeni silah modellerini gösterdi
01:56Galatasaray'da 'değişim' mesajı: 'Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişiriz'
01:46Yılmaz Vural'dan Fenerbahçeli taraftarların çağrısına yanıt: Her şeyin hayırlısı
01:11İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi
01:00Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı
00:59İstanbul'da kar yağışı
00:52Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız
00:27ABD 8 destinasyonu 'en yüksek riskli seyahat' kategorisine aldı
00:21Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: 300 milyondan fazla tam doz aşı takımı ürettik
00:05Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev: Ülkemizde ilave NATO güçlerine gerek yok
DünABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde
DünMerkez Bankası, döviz hesabını TL'ye çevirenlere verilecek desteğin şartlarını açıkladı
DünDijital taksi uygulaması 'TAKSİM' tanıtıldı
DünHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yüksek büyüme, düşük cari açık, modelimizin temeli bu