https://tr.sputniknews.com/20211222/keanu-reevesin-matrix-serisinden-aldigi-ucretler-belli-oldu-1052016595.html
Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections cuma günü vizyona giriyor. HBO Max platformunda da yayınlanmaya başlayan film, başrol oyuncusu Keanu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:58+0300
2021-12-22T15:58+0300
2021-12-22T15:58+0300
yaşam
keanu reeves
hollywood
matrix
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Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster gibi oyuncularla başrolü paylaşan Keanu Reeves, serinin ilk filmi 1999 yapımı 'The Matrix' filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar aldı. Reeves, filmin yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı.The Matrix 2 ve 3NTV'nin haberine göre Reeves'in bu filmlerden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, Reeves'in bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.The Matrix 4 (The Matrix Resurrections)Filmden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor. İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, dördüncü filmden çok yüksek ücret almaması dikkat çekti.Reeves, son filmde 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin Matrix 4'te yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak"
https://tr.sputniknews.com/20201009/matrix-kodlari-susi-tarifiymis-1042997570.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/the-matrix-resurrections-icin-geri-sayim-basladi-karakter-posterleri-yayinlandi-1051099438.html
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keanu reeves, hollywood, matrix
Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections cuma günü vizyona giriyor. HBO Max platformunda da yayınlanmaya başlayan film, başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancını gündeme taşıdı. Reeves, bugüne dek oynadığı dört filmden yaklaşık 200 milyon dolar kazandı.
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster gibi oyuncularla başrolü paylaşan Keanu Reeves, serinin ilk filmi 1999 yapımı 'The Matrix' filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar aldı. Reeves, filmin yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı.
The Matrix 2 ve 3
NTV'nin haberine göre Reeves'in bu filmlerden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, Reeves'in bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.
The Matrix 4 (The Matrix Resurrections)
Filmden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor. İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, dördüncü filmden çok yüksek ücret almaması dikkat çekti.
Reeves, son filmde 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin Matrix 4'te yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:
"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak"