https://tr.sputniknews.com/20211124/the-matrix-resurrections-icin-geri-sayim-basladi-karakter-posterleri-yayinlandi-1051099438.html
The Matrix Resurrections için geri sayım başladı: Karakter posterleri yayınlandı
The Matrix Resurrections için geri sayım başladı: Karakter posterleri yayınlandı
Merakla beklenen ve Türkiye vizyon tarihi 24 Aralık olarak açıklanan The Matrix Resurrections için geri sayım başladı. Filmin karakter afişleri yayınlandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:46+0300
2021-11-24T12:46+0300
2021-11-24T13:07+0300
the matrix resurrections
yaşam
keanu reeves
poster
vizyon
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'Bu karakter posterleriyle Matrix'e yeniden girin' başlığıyla yayınlanan afişlerde, Matrix'in koduyla süslenmiş arka planda filmin sekiz oyuncusuna yer verildi. İlk kez 20 yıl önce 31 Mart 1999’da yayınlanan Matrix dördüncü film ile beyazperdeye dönecek.Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (Ajan Smith), Paul Goddard (Ajan Brown), Robert Taylor (Ajan Jones), Julian Arahanga (Apoc), Marcus Chong (Tank), Matt Dora (Fare), Gloria Foster (Kahin), Belinda McClory (Switch), Joe Pantoliano (Cypher), Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.NTV'nin aktardığına göre, The Matrix serisinin 4. filminde Ajan Smith ya da Morpheus gibi karakterler olmayacak. Ancak onların yerine filmi yıldız oyuncular ve yeni karakterleri gelecek.Matrix, The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions olmak üzere 3 seriyle yayınlandı.The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.Neden herkes güneş gözlüğü takıyor?Neo, Morpheus, Trinity gibi büyük ilgi uyandıran ve sevilen karakterlerin giydiği deri kıyafetler ve taktığı güneş gözlükleri filmin yayımlandığı dönem epey moda olmuştu. Serinin devamını getiren ikinci ve üçüncü filmler de evrenin popülaritesini artırmıştı.Güneş gözlüğü takanlar gerçek dünyanın simülasyonu içinde olduklarının farkındadır ve bu da onları habersiz olanlardan ayırıyor. Morpheus ve Neo ilk karşılaştığında, Neo olayların henüz tam olarak farkında olmasa da kırmızı ve mavi hapların görüntüsünün Morpheus’un gözlüğünden yansıması muhtemelen bir tesadüf değildi.
https://tr.sputniknews.com/20210908/the-matrix-resurrectionsdan-ilk-tanitim-1048721803.html
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the matrix resurrections , keanu reeves, poster, vizyon
The Matrix Resurrections için geri sayım başladı: Karakter posterleri yayınlandı
12:46 24.11.2021 (güncellendi: 13:07 24.11.2021)
Merakla beklenen ve Türkiye vizyon tarihi 24 Aralık olarak açıklanan The Matrix Resurrections için geri sayım başladı. Filmin karakter afişleri yayınlandı.
'Bu karakter posterleriyle Matrix'e yeniden girin' başlığıyla yayınlanan afişlerde, Matrix'in koduyla süslenmiş arka planda filmin sekiz oyuncusuna yer verildi.
İlk kez 20 yıl önce 31 Mart 1999’da yayınlanan Matrix
dördüncü film ile beyazperdeye dönecek.
Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (Ajan Smith), Paul Goddard (Ajan Brown), Robert Taylor (Ajan Jones), Julian Arahanga (Apoc), Marcus Chong (Tank), Matt Dora (Fare), Gloria Foster (Kahin), Belinda McClory (Switch), Joe Pantoliano (Cypher), Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.
NTV'nin aktardığına göre, The Matrix serisinin 4. filminde Ajan Smith ya da Morpheus gibi karakterler olmayacak. Ancak onların yerine filmi yıldız oyuncular ve yeni karakterleri gelecek.
Matrix, The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions olmak üzere 3 seriyle yayınlandı.
The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
Neden herkes güneş gözlüğü takıyor?
Neo, Morpheus, Trinity gibi büyük ilgi uyandıran ve sevilen karakterlerin giydiği deri kıyafetler ve taktığı güneş gözlükleri filmin yayımlandığı dönem epey moda olmuştu. Serinin devamını getiren ikinci ve üçüncü filmler de evrenin popülaritesini artırmıştı.
Güneş gözlüğü takanlar gerçek dünyanın simülasyonu içinde olduklarının farkındadır ve bu da onları habersiz olanlardan ayırıyor. Morpheus ve Neo ilk karşılaştığında, Neo olayların henüz tam olarak farkında olmasa da kırmızı ve mavi hapların görüntüsünün Morpheus’un gözlüğünden yansıması muhtemelen bir tesadüf değildi.