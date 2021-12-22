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https://tr.sputniknews.com/20211222/kremlin-rusyanin-guvenlik-garantisi-onerisi-oldukca-net-karsi-taraftan-da-netlik-bekliyoruz-1052023179.html
Kremlin: Rusya’nın güvenlik garantisi önerisi oldukça net, karşı taraftan da netlik bekliyoruz
Kremlin: Rusya’nın güvenlik garantisi önerisi oldukça net, karşı taraftan da netlik bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili önerinin oldukça net olduğunu, karşı tarafın da görüşmelere net mesajlarla gelmesini... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:07+0300
2021-12-22T19:07+0300
dünya
abd
rusya
belarus
ukrayna
nato
kremlin
dmitriy peskov
açıklama
güvenlik
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Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Önerilerimiz somut ve oldukça net biçimde formüle edildi. Washington ve diğer Avrupa başkentlerine iletildi. Partnerlerimizin, karşı tarafın da önümüzdeki görüşmelere net biçimde formüle edilmiş pozisyonlarla gelmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın güvenliğini tehdit eden süreçlerle ilgili temel noktaların olduğunu söyleyen Peskov, “Ama her halükarda, Putin’in de dün söylediği gibi, görüşmelere ilgi duyuyoruz. Bu görüşmeleri istiyoruz. Tabii görüşmeler birbirimizin pozisyonlarını değerlendirmek içindir” dedi.Sözcü, Rusya’nın taviz veremeyeceği prensip konularla ilgili soru üzerine, “Hayır. Şimdi bunu yapmayacağım. Gelin bu görüşmeleri, tarihin belirleneceği anı bekleyelim. Ama tarafların bu görüşmeye hazır olduğunu doğrulaması bile iyi” yanıtını verdi.“Görüşme olabilir de olmayabilir de” diyen Peskov, gerekirse tarihin çok hızlı belirleneceğini söyleyerek, “Ama henüz net anlaşma yok” dedi.Putin ve Lukaşenko görüşebilirPeskov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında bir görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili soru üzerine, “Olabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-putin-ve-lukasenko-yil-sonuna-kadar-bir-araya-gelecek-1051727858.html
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abd, rusya, belarus, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, açıklama, güvenlik

Kremlin: Rusya’nın güvenlik garantisi önerisi oldukça net, karşı taraftan da netlik bekliyoruz

19:07 22.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili önerinin oldukça net olduğunu, karşı tarafın da görüşmelere net mesajlarla gelmesini umduklarını belirtti.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Önerilerimiz somut ve oldukça net biçimde formüle edildi. Washington ve diğer Avrupa başkentlerine iletildi. Partnerlerimizin, karşı tarafın da önümüzdeki görüşmelere net biçimde formüle edilmiş pozisyonlarla gelmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın güvenliğini tehdit eden süreçlerle ilgili temel noktaların olduğunu söyleyen Peskov, “Ama her halükarda, Putin’in de dün söylediği gibi, görüşmelere ilgi duyuyoruz. Bu görüşmeleri istiyoruz. Tabii görüşmeler birbirimizin pozisyonlarını değerlendirmek içindir” dedi.
Sözcü, Rusya’nın taviz veremeyeceği prensip konularla ilgili soru üzerine, “Hayır. Şimdi bunu yapmayacağım. Gelin bu görüşmeleri, tarihin belirleneceği anı bekleyelim. Ama tarafların bu görüşmeye hazır olduğunu doğrulaması bile iyi” yanıtını verdi.
“Görüşme olabilir de olmayabilir de” diyen Peskov, gerekirse tarihin çok hızlı belirleneceğini söyleyerek, “Ama henüz net anlaşma yok” dedi.

Putin ve Lukaşenko görüşebilir

Peskov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında bir görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili soru üzerine, “Olabilir” dedi.
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