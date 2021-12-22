https://tr.sputniknews.com/20211222/sputnik-vden-sonra-3-doz-olarak-sputnik-light-omicrona-karsi-yuksek-duzeyde-antikor-sagliyor-1052029182.html
'Sputnik V’den sonra 3. doz olarak Sputnik Light, Omicron'a karşı yüksek düzeyde antikor sağlıyor'
'Sputnik V’den sonra 3. doz olarak Sputnik Light, Omicron'a karşı yüksek düzeyde antikor sağlıyor'
Sputnik V aşısı olan kişilerin Omicron varyantına karşı antikorlara sahip olduğu ve Sputnik Light aşısının 3. doz olarak uygulanmasının antikor sayısını önemli... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:47+0300
2021-12-22T22:47+0300
2021-12-22T22:51+0300
koronavirüs
araştırma
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sputnik v
varyant
sputnik light
omicron
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Otorite sahibi e-kütüphane MedRxiv, dünyanın illk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı.Yazıda, "Sputnik V ile aşılanmış ve Sputnik V’den sonra 3. doz olarak Sputnik Light olan kişilerin kan serumunda virüsü etkisiz hale getiren antikorlar üzerinde bir çalışma yaptık. Sonuçlar, orijinal B.1.1.1 ile kıyaslandığında B.1.1.529 Omicron varyantını etkisizleştiren antikorların sayısında düşüş olduğunu gösterdi. 6-12 ay önce Sputnik V aşısı olan kişilerin kan serumu analizi, etkisizleştirici antikorlarda 11.76 kat azalma olduğunu gösterdi. Bu çalışma kapsamında, diğer aşılarda antikor seviyesindeki düşüş doğrudan araştırılmasa da gelen bilgilere göre, diğer aşılarda etkisizleştirici antikorların 40-84 kez azaldığını kaydediyoruz" ifadelerine yer verildi.Gamaleya uzmanları, "Aynı zamanda Sputnik V ile aşılanan ve ardından 3. doz olarak Sputnik Light olan bireylerin kan serumunun analizi, 3. dozdan 2-3 ay sonra, Omicron varyantını etkisizleştiren antikorların seviyesinin 7.13 kat azaldığını gösterdi. Nötralize edici antikorların seviyesindeki azalmaya rağmen, 3. dozu olan tüm bireylerin Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorlara sahip olduğunu gösterdik. Hatta 3. dozu olanların serumunda, Omicron varyantını etkisizleştiren antikor seviyesi, aşılanların serumundaki orijinal varyantına karşı antikor seviyesinden biraz daha yüksek" dedi.Yazıda ayrıca, araştırmanın Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından finanse edildiği kaydedildi.Araştırma yapan uzmanlar, çalışmaların mevcut tüm etik kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini doğruluyor. Araştırmada ayrıca Gamaleya Merkezi ile bağlantılı olmayan uzmanlar da yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/gintsburg-sputnik-vnin-omicron-nedeniyle-yenilenmesine-gerek-yok-1051913878.html
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araştırma, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v, varyant, sputnik light , omicron
'Sputnik V’den sonra 3. doz olarak Sputnik Light, Omicron'a karşı yüksek düzeyde antikor sağlıyor'
22:47 22.12.2021 (güncellendi: 22:51 22.12.2021)
Sputnik V aşısı olan kişilerin Omicron varyantına karşı antikorlara sahip olduğu ve Sputnik Light aşısının 3. doz olarak uygulanmasının antikor sayısını önemli ölçüde artırdığı açıklandı.
Otorite sahibi e-kütüphane MedRxiv
, dünyanın illk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V
'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi
'nin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Yazıda, "Sputnik V ile aşılanmış ve Sputnik V’den sonra 3. doz olarak Sputnik Light olan kişilerin kan serumunda virüsü etkisiz hale getiren antikorlar üzerinde bir çalışma yaptık. Sonuçlar, orijinal B.1.1.1 ile kıyaslandığında B.1.1.529 Omicron varyantını etkisizleştiren antikorların sayısında düşüş olduğunu gösterdi. 6-12 ay önce Sputnik V aşısı olan kişilerin kan serumu analizi, etkisizleştirici antikorlarda 11.76 kat azalma olduğunu gösterdi. Bu çalışma kapsamında, diğer aşılarda antikor seviyesindeki düşüş doğrudan araştırılmasa da gelen bilgilere göre, diğer aşılarda etkisizleştirici antikorların 40-84 kez azaldığını kaydediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gamaleya uzmanları, "Aynı zamanda Sputnik V ile aşılanan ve ardından 3. doz olarak Sputnik Light olan bireylerin kan serumunun analizi, 3. dozdan 2-3 ay sonra, Omicron varyantını etkisizleştiren antikorların seviyesinin 7.13 kat azaldığını gösterdi. Nötralize edici antikorların seviyesindeki azalmaya rağmen, 3. dozu olan tüm bireylerin Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorlara sahip olduğunu gösterdik. Hatta 3. dozu olanların serumunda, Omicron varyantını etkisizleştiren antikor seviyesi, aşılanların serumundaki orijinal varyantına karşı antikor seviyesinden biraz daha yüksek" dedi.
Yazıda ayrıca, araştırmanın Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından finanse edildiği kaydedildi.
Araştırma yapan uzmanlar, çalışmaların mevcut tüm etik kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini doğruluyor. Araştırmada ayrıca Gamaleya Merkezi ile bağlantılı olmayan uzmanlar da yer aldı.