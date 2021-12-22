https://tr.sputniknews.com/20211222/tesk-baskani-palandoken-jet-hiziyla-zam-yapanlar-ayni-hizda-indirim-yapmali-1052009754.html
TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı
TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı
TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:25+0300
2021-12-22T13:25+0300
2021-12-22T13:25+0300
ekonomi
tesk
indirim
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
döviz
zam
kur
döviz kurları
döviz kuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103565/33/1035653365_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_65777a1fc438e1c5e7aba7a3ad3adf68.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti.Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211214/tesk-baskani-palandoken-kurlardaki-yukselisi-de-goz-onunde-bulundurarak-tutumlu-olmanin-tam-zamani-1051756482.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103565/33/1035653365_126:0:874:561_1920x0_80_0_0_2eb285e735e0e463226aa6f3cbdb9259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tesk, indirim, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, döviz, zam, kur, döviz kurları, döviz kuru
TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı
TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.
Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti.
Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.