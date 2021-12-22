https://tr.sputniknews.com/20211222/tesk-baskani-palandoken-jet-hiziyla-zam-yapanlar-ayni-hizda-indirim-yapmali-1052009754.html

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:25+0300

2021-12-22T13:25+0300

2021-12-22T13:25+0300

ekonomi

tesk

indirim

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

döviz

zam

kur

döviz kurları

döviz kuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103565/33/1035653365_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_65777a1fc438e1c5e7aba7a3ad3adf68.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti.Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/tesk-baskani-palandoken-kurlardaki-yukselisi-de-goz-onunde-bulundurarak-tutumlu-olmanin-tam-zamani-1051756482.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tesk, indirim, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, döviz, zam, kur, döviz kurları, döviz kuru