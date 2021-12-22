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Yakutistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 50 derecenin altına düştü
Yakutistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 50 derecenin altına düştü
Rusya’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nin 16 bölgesinde hava sıcaklıklarının eksi 50 santigrat derecenin altına düştüğü bildirildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T23:05+0300
2021-12-22T23:05+0300
yaşam
rusya
hava sıcaklığı
yakutistan
soğuk
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Yakutistan Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Dairesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Yakutistan’ın 16 bölgesinde eksi 50 santigrat dereceye düştüğü, Oymyakon bölgesinde ise termometrelerin eksi 55 dereceyi gösterdiği belirtildi.Bölgedeki 33 hava gözlem noktasının eksi 45 derecenin altında ölçüm kaydettiği belirtilen açıklamada, "Oymyakon bölgesindeki Nera gözlem noktasında eksi 55 derecelik hava sıcaklığı kaydedildi" denildi.Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 48 derece olarak ölçüldüğü bölgenin başkenti Yakutsk'ta düşük sıcaklıklar nedeniyle, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrenciler için uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.Daha önce, eksi 67 derecenin altındaki sıcaklıkların kaydedildiği Yakutistan’ın Verkhoyansk ve Oymyakon yerleşim birimlerinin, Dünya'nın kuzey yarım küresinin en soğuk noktası olarak adlandırılması istenmişti.Şubat 1892’de Verkhoyansk şehrinde hava sıcaklığı eksi 67.8 derece olarak kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/yakutistan-liderinden-dicaprioya-davet-1051527122.html
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rusya, hava sıcaklığı, yakutistan, soğuk

Yakutistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 50 derecenin altına düştü

23:05 22.12.2021
© Sputnik / Андрей СорокинYakutistan - soğuk - kış
Yakutistan - soğuk - kış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Андрей Сорокин
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Rusya’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nin 16 bölgesinde hava sıcaklıklarının eksi 50 santigrat derecenin altına düştüğü bildirildi.
Yakutistan Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Dairesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Yakutistan’ın 16 bölgesinde eksi 50 santigrat dereceye düştüğü, Oymyakon bölgesinde ise termometrelerin eksi 55 dereceyi gösterdiği belirtildi.
Bölgedeki 33 hava gözlem noktasının eksi 45 derecenin altında ölçüm kaydettiği belirtilen açıklamada, "Oymyakon bölgesindeki Nera gözlem noktasında eksi 55 derecelik hava sıcaklığı kaydedildi" denildi.
Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 48 derece olarak ölçüldüğü bölgenin başkenti Yakutsk'ta düşük sıcaklıklar nedeniyle, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrenciler için uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
Daha önce, eksi 67 derecenin altındaki sıcaklıkların kaydedildiği Yakutistan’ın Verkhoyansk ve Oymyakon yerleşim birimlerinin, Dünya'nın kuzey yarım küresinin en soğuk noktası olarak adlandırılması istenmişti.
Şubat 1892’de Verkhoyansk şehrinde hava sıcaklığı eksi 67.8 derece olarak kaydedilmişti.
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