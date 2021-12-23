https://tr.sputniknews.com/20211223/abdurrahman-dilipak-bu-surecte-kim-bilerek-haksiz-bir-kazanc-elde-etti-bu-soygunun-suc-ortagidir-1052040093.html

Dilipak: Bu süreçte kim bilerek haksız bir kazanç elde etti ise bu soygunun suç ortağıdır

Dilipak: Bu süreçte kim bilerek haksız bir kazanç elde etti ise bu soygunun suç ortağıdır

Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” hesabı açıklamasının ardından dövizde yaşanan düşüş ile ilgili, “Şu... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T11:14+0300

2021-12-23T11:14+0300

2021-12-23T11:15+0300

ekonomi

enflasyon

dolar

abdurrahman dilipak

döviz

ekonomi

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” hesabı açıklamasının ardından dövizde yaşanan gerileme ile ilgili “Şu süreçte milyarlarca lira birilerinin cebinden çıktı ve birilerinin cebine girdi. Doları yükselirken de, düşerken de birileri vurgun peşinde idi. Enflasyon da Riba da hırsızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.Dilipak, “Hırsız var” başlıklı bugünkü yazısında manipülasyonun hırsızlık olduğunu belirterek “Bu kirli oyunda, adaleti tesis noktasındaki meşru müdahale dışında, kim sisteme müdahale etti ise onlar bu günahın suç ortaklarıdırlar. Hak ölçüsüne her türlü müdahale batıldır. Riba ve enflasyon aynı haram paranın iki yüzü, yazısı, turası gibidir. Bu süreçte kim bilerek haksız bir kazanç elde etti ise, ister yabancı, ister yerli ve milli, ister özel, ister tüzel kişi ya da devlet olsun, bu soygunun suç ortağıdır” diye yazdı.Dilipak şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211222/altayli-kur-zirve-yaptiginda-is-gerekliligi-disinda-yuklu-miktarda-doviz-bozduranlar-saibe-altinda-1052010890.html

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enflasyon, dolar, abdurrahman dilipak, döviz, ekonomi