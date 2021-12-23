https://tr.sputniknews.com/20211223/annesini-oldurmek-isterken-yakalanan-kisi-savciligin-itirazi-uzerine-tutuklandi-1052060649.html
Annesini öldürmek isterken yakalanan kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Annesini öldürmek isterken yakalanan kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Konya'da, 'Geliyorum, sizi öldüreceğim' dediği annesinin evine uzaklaştırma kararına rağmen baskın yapan Musa Özkan (30), kapının önünde tabancasını... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T19:19+0300
2021-12-23T19:19+0300
2021-12-23T19:19+0300
türkiye
tutuklama
kadına yönelik şiddet
anne
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Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesi Erler Mahallesi’nde meydana geldi. ‘Tehdit’ ve ‘şiddet’ nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Özkan, annesi F.Ö.’yü arayıp, “Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim” dedi.F.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, evin önünde önlem alıp, Musa Özkan’ı bekledi. Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Özkan ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Özkan’ı etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı. Gözaltına alınan Özkan, ifadesi için polis merkezine götürüldü.‘Kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Özkan, bugün, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/annesini-oldurmeye-giderken-polisin-yakaladigi-kisi-serbest-birakildi-1052020516.html
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tutuklama, kadına yönelik şiddet, anne
Annesini öldürmek isterken yakalanan kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Konya'da, 'Geliyorum, sizi öldüreceğim' dediği annesinin evine uzaklaştırma kararına rağmen baskın yapan Musa Özkan (30), kapının önünde tabancasını doğrulttuğu polis ekiplerince gözaltına alındı. 8 suçtan kaydı olan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Özkan, savcılığın itirazı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesi Erler Mahallesi’nde meydana geldi. ‘Tehdit’ ve ‘şiddet’ nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Özkan, annesi F.Ö.’yü arayıp, “Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim” dedi.
F.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, evin önünde önlem alıp, Musa Özkan’ı bekledi. Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Özkan ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Özkan’ı etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı. Gözaltına alınan Özkan, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
‘Kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Özkan, bugün, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.