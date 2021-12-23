https://tr.sputniknews.com/20211223/beyaz-saray-rusya-abd-gorusmelerinin-ocak-ayinda-yapilacagini-dogruladi-1052064462.html
Beyaz Saray, Rusya-ABD görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını doğruladı
Beyaz Saray, Rusya-ABD görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını doğruladı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD-Rusya güvenlik görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını, ancak henüz detayların bilinmediğini açıkladı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T22:08+0300
2021-12-23T22:08+0300
2021-12-23T22:08+0300
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görüşme
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilmesi planlanan güvenlik konulu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.Psaki, yaptığı açıklamada "Görüşmeler ocak ayında olacak. Sadece henüz detayları üzerinde mutabakata varmadık. Bu bir sonraki adım olacak" dedi.Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelerin Cenevre'de gerçekleştirileceği açıklamasının doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Ocak başında görüşmeler umduğumuzu söyledik, ama nihai detayları belirlemedik" yanıtını verdi.'Rusya'nın NATO'yla ilgili önerilerini kabul etmeye hazır değiliz'Psaki, "Diplomatik görüşmeler üzerinde çalışıyoruz. Rusların bazı önerilerini kabul edebiliriz, ama bazılarını kesinlikle kabul etmeyiz, örneğin NATO’yla ilgili olanlar" ifadelerini kullandı.Putin'in, sorunun çözümünün diplomatik mecrada aranmasını umdukları şeklindeki sözlerini değerlendiren Psaki, "Biz de bunun en iyi yol ve ileriye dönük doğru yol olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
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abd, rusya, vladimir putin, beyaz saray, jen psaki, cenevre, görüşme
Beyaz Saray, Rusya-ABD görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını doğruladı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD-Rusya güvenlik görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını, ancak henüz detayların bilinmediğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilmesi planlanan güvenlik konulu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Psaki, yaptığı açıklamada "Görüşmeler ocak ayında olacak. Sadece henüz detayları üzerinde mutabakata varmadık. Bu bir sonraki adım olacak" dedi.
Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelerin Cenevre'de gerçekleştirileceği açıklamasının doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Ocak başında görüşmeler umduğumuzu söyledik, ama nihai detayları belirlemedik" yanıtını verdi.
'Rusya'nın NATO'yla ilgili önerilerini kabul etmeye hazır değiliz'
Psaki, "Diplomatik görüşmeler üzerinde çalışıyoruz. Rusların bazı önerilerini kabul edebiliriz, ama bazılarını kesinlikle kabul etmeyiz, örneğin NATO’yla ilgili olanlar" ifadelerini kullandı.
Putin'in, sorunun çözümünün diplomatik mecrada aranmasını umdukları şeklindeki sözlerini değerlendiren Psaki, "Biz de bunun en iyi yol ve ileriye dönük doğru yol olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.