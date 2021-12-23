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Evde Tek Başına'da kötü abiyi canlandıran oyuncu, kız arkadaşına yönelik şiddet sebebiyle tutuklandı
Evde Tek Başına'da kötü abiyi canlandıran oyuncu, kız arkadaşına yönelik şiddet sebebiyle tutuklandı
Evde Tek Başına filminde ana karakter Kevin McCallister'a kötü davranan abisini canlandıran oyuncu Devin Ratray, kız arkadaşına yumruk atıp onu boğmaya... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:24+0300
2021-12-23T15:25+0300
dünya
kadına yönelik şiddet
aile içi şiddet
evde tek başına 2
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Unutulmaz filmler arasında yer alan Evde Tek Başına serisinde canlandırdığı 'kötü abi' karakteriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki oyuncu Devin Ratray'in kız arkadaşıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonucu 'aile içi şiddet' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.İddiaya göre Ratray, Oklahoma City'deki bir otelde kız arkadaşıyla gittikleri bir barda iki hayranına ücretsiz imza vermesinin ardından kız arkadaşını boğmaya çalıştı. Kız arkadaşının ifadesine göre Ratray, genç kadını önce yatağa itti, ardından ellerini ağzına ve boynuna götürerek boğmaya çalıştı. O esnada Ratray'in sevgilisine "İşte böyle ölürsün" dediği iddia edildi. Ratray'in kendisini şiddetle yumrukladığını söyleyen genç kadın, uğradığı şiddet nedeniyle gözlerinin altında ve göğsünde morluklar oluştuğunu ve dudağında yarık şeklinde yaralanmaya maruz kaldığını söyledi.Olayın ardından polise teslim olduğu belirtilen ünlü oyuncunun 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Ratray, kız arkadaşına saldırdığını yalanladı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/evde-tek-basina-evi-kapilarini-misafirlerine-aciyor-bir-ay-boyunca-airbnbden-kiralanabilecek-1051371432.html
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kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, evde tek başına 2

Evde Tek Başına'da kötü abiyi canlandıran oyuncu, kız arkadaşına yönelik şiddet sebebiyle tutuklandı

15:24 23.12.2021 (güncellendi: 15:25 23.12.2021)
© DHAEvde Tek Başına filminde ana karakter Kevin McCallister'a kötü davranan abisini canlandıran oyuncu Devin Ratray
Evde Tek Başına filminde ana karakter Kevin McCallister'a kötü davranan abisini canlandıran oyuncu Devin Ratray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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Evde Tek Başına filminde ana karakter Kevin McCallister'a kötü davranan abisini canlandıran oyuncu Devin Ratray, kız arkadaşına yumruk atıp onu boğmaya çalıştığı suçlamasıyla tutuklandı. Ratray, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Unutulmaz filmler arasında yer alan Evde Tek Başına serisinde canlandırdığı 'kötü abi' karakteriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki oyuncu Devin Ratray'in kız arkadaşıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonucu 'aile içi şiddet' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.
İddiaya göre Ratray, Oklahoma City'deki bir otelde kız arkadaşıyla gittikleri bir barda iki hayranına ücretsiz imza vermesinin ardından kız arkadaşını boğmaya çalıştı. Kız arkadaşının ifadesine göre Ratray, genç kadını önce yatağa itti, ardından ellerini ağzına ve boynuna götürerek boğmaya çalıştı. O esnada Ratray'in sevgilisine "İşte böyle ölürsün" dediği iddia edildi.
Ratray'in kendisini şiddetle yumrukladığını söyleyen genç kadın, uğradığı şiddet nedeniyle gözlerinin altında ve göğsünde morluklar oluştuğunu ve dudağında yarık şeklinde yaralanmaya maruz kaldığını söyledi.
Olayın ardından polise teslim olduğu belirtilen ünlü oyuncunun 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Ratray, kız arkadaşına saldırdığını yalanladı.
'Evde Tek Başına' filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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