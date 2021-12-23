Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: 'Navalnıy'ın zehirlenme vakasını doğrulayan materyalleri verin' dedik, bir tane materyal bile yok, bunu neyle açıklayabiliriz?
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/exxonmobil-ile-katar-petrollerinin-guney-kibris-sondajina-turkiyenin-gozu-uzerlerinde-yorumu-1052048675.html
ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu
ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu
The National Herald gazetesi, Katar Petrolleri ile ExxonMobil'in Güney Kıbrıs MEB'indeki 10. parselde yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla ilgili haberinde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:22+0300
2021-12-23T14:58+0300
dünya
abd
türkiye
güney kıbrıs
exxon mobil
katar petroleum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103225/07/1032250773_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_4bb1a015ba3925cc77b5723fbdf9283d.jpg
Ankara'nın siyasi, ekonomik, askeri ortağı Katar'ın devlet petrol şirketi ile ABD'li enerji devi ExxonMobil, Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'deki (MEB) 13 parsel içinden sadece 10. ve 11. parseller Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın hak iddialarıyla çakışmıyor. ABD'deki Yunan toplumunun İngilizce yayın yapan The National Herald gazetesi, Katar Petrolleri (namı diğer Katar Enerji) ile ExxonMobil'in 10. parselde sondaj çalışmaları yürüttüğünü yazdı. Gazete, "Türkiye'nin hak iddia ettiği sulara girmeleri halinde Türk savaş gemileriyle karşı karşıya kalma tehdidi altındalar" vurgusunu yaptı.Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeye ExxonMobil'in girmeyeceğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasını aktaran The National Herald, daha önce bölgeye giren İtalyan enerji araştırma gemisinin Türkiye'nin savaş gemileri tarafından korkutulmasına İtalya'dan karşılık gelmediğini hatırlattı. Kuyu açacaklar2019 yılında Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumunun yaptığı araştırma sondajında 142-227 milyar metreküp arasında doğalgaz bulunduğu sonucuna varılan 10. parseldeki Glafkos gaz yatağı için Güney Kıbrıs son olarak NAVTEX (denizcilere duyuru) yayımladı. Buna göre 19 Kasım 2021 - 22 Ocak 2022 arasında önhazırlık ve sondaj faaliyetlerinin yürütüleceği Glafkos gaz yatağında, konsorsiyum bir değerlendirme kuyusu açacak. Üstüne üstlük AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan'ın kısa sahanlığını Türkiye'nin içine kadar soktuğundan Ankara'nın taraf olmayı reddettiği Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) yeniden gündeme getirdi. AB'den Ankara'ya 'her şeye rağmen UNCLOS'u imzalama' çağrısıAvrupa Parlamentosu'nun Yunan üyesi Manolis Kefalogiannis'in sorularını yanıtlayan Borrell, Ankara'ya 'her şeye rağmen UNCLOS'u imzalama' çağrısı yaptı. AB Yüksek Temsilcisi, 'AB üyeliğine aday olan Türkiye'nin ulusal mevzuatını birliğin topluluk müktesebatıyla – tüm üyelerin uymayı kabul ettiği yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları- uyumlu hale getirmesi gerektiğini' savundu. UNCLOS'u imzalayıp onaylayan AB, diğer yandan Kıbrıs ve başka nedenlerle Türkiye'nin üyelik müzakerelerini ilerlemeye kapatmış durumda. Ankara-Trablus anlaşması: AB ne kabul ediyor ne de bir şey yapıyorBorrell, Ankara'nın 2019'da Libya'daki iki hükümetten biriyle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının 'BM ve başka bir ülke tarafından kabul edilmediğini ve üçüncü ülkelerin haklarını ihlal ettiğini, ancak yine de AB'nin bu konuda bir şey yapmayacağını' sözlerine ekledi. 10 Aralık'ta Katar Petrolleri-ExxonMobil konsorsiyumu ile Güney Kıbrıs, 5. parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre 5. parselde Katar Petrolleri yüzde 40 hisseye, ExxonMobil yüzde 60 hisseye sahip olacak ve bölgedeki operatör olacak.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise 5 numaralı ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtmişti. Bilgiç, “Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek" demişti.Ankara'nın Güney Kıbrıs'ın hamlelerine karşı Mavi Vatan stratejisinde kullandığı sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni 2018, 2019, 2020'de etkin oldukları Doğu Akdeniz'e bir süredir inmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211210/katar-ve-exxonmobil-guney-kibrista-turkiyenin-karsi-ciktigi-anlasmayi-imzaladi-1051658922.html
https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiyeden-guney-kibrisa-tepki-kimin-gerginlikten-yana-oldugu-bir-kez-daha-goruldu-1051391397.html
abd
güney kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103225/07/1032250773_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_58421383c96c88fb05f3acaed23de18f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye, güney kıbrıs, exxon mobil, katar petroleum

ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu

14:22 23.12.2021 (güncellendi: 14:58 23.12.2021)
© AP Photo / Petros KaradjiasKıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Petros Karadjias
Abone ol
The National Herald gazetesi, Katar Petrolleri ile ExxonMobil'in Güney Kıbrıs MEB'indeki 10. parselde yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla ilgili haberinde "Türkiye'nin hak iddia ettiği sulara girmeleri halinde Türk savaş gemileriyle karşı karşıya kalma tehdidi altındalar" dedi.
Ankara'nın siyasi, ekonomik, askeri ortağı Katar'ın devlet petrol şirketi ile ABD'li enerji devi ExxonMobil, Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'deki (MEB) 13 parsel içinden sadece 10. ve 11. parseller Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın hak iddialarıyla çakışmıyor. ABD'deki Yunan toplumunun İngilizce yayın yapan The National Herald gazetesi, Katar Petrolleri (namı diğer Katar Enerji) ile ExxonMobil'in 10. parselde sondaj çalışmaları yürüttüğünü yazdı. Gazete, "Türkiye'nin hak iddia ettiği sulara girmeleri halinde Türk savaş gemileriyle karşı karşıya kalma tehdidi altındalar" vurgusunu yaptı.
Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeye ExxonMobil'in girmeyeceğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasını aktaran The National Herald, daha önce bölgeye giren İtalyan enerji araştırma gemisinin Türkiye'nin savaş gemileri tarafından korkutulmasına İtalya'dan karşılık gelmediğini hatırlattı.

Kuyu açacaklar

2019 yılında Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumunun yaptığı araştırma sondajında 142-227 milyar metreküp arasında doğalgaz bulunduğu sonucuna varılan 10. parseldeki Glafkos gaz yatağı için Güney Kıbrıs son olarak NAVTEX (denizcilere duyuru) yayımladı. Buna göre 19 Kasım 2021 - 22 Ocak 2022 arasında önhazırlık ve sondaj faaliyetlerinin yürütüleceği Glafkos gaz yatağında, konsorsiyum bir değerlendirme kuyusu açacak.
Üstüne üstlük AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan'ın kısa sahanlığını Türkiye'nin içine kadar soktuğundan Ankara'nın taraf olmayı reddettiği Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) yeniden gündeme getirdi.

AB'den Ankara'ya 'her şeye rağmen UNCLOS'u imzalama' çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun Yunan üyesi Manolis Kefalogiannis'in sorularını yanıtlayan Borrell, Ankara'ya 'her şeye rağmen UNCLOS'u imzalama' çağrısı yaptı. AB Yüksek Temsilcisi, 'AB üyeliğine aday olan Türkiye'nin ulusal mevzuatını birliğin topluluk müktesebatıyla – tüm üyelerin uymayı kabul ettiği yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları- uyumlu hale getirmesi gerektiğini' savundu. UNCLOS'u imzalayıp onaylayan AB, diğer yandan Kıbrıs ve başka nedenlerle Türkiye'nin üyelik müzakerelerini ilerlemeye kapatmış durumda.

Ankara-Trablus anlaşması: AB ne kabul ediyor ne de bir şey yapıyor

Borrell, Ankara'nın 2019'da Libya'daki iki hükümetten biriyle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının 'BM ve başka bir ülke tarafından kabul edilmediğini ve üçüncü ülkelerin haklarını ihlal ettiğini, ancak yine de AB'nin bu konuda bir şey yapmayacağını' sözlerine ekledi.
10 Aralık'ta Katar Petrolleri-ExxonMobil konsorsiyumu ile Güney Kıbrıs, 5. parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre 5. parselde Katar Petrolleri yüzde 40 hisseye, ExxonMobil yüzde 60 hisseye sahip olacak ve bölgedeki operatör olacak.
ExxonMobil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı
10 Aralık, 22:28
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise 5 numaralı ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtmişti. Bilgiç, “Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek" demişti.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
TÜRKİYE
Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü
2 Aralık, 21:49
Ankara'nın Güney Kıbrıs'ın hamlelerine karşı Mavi Vatan stratejisinde kullandığı sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni 2018, 2019, 2020'de etkin oldukları Doğu Akdeniz'e bir süredir inmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz
15:04Kuğulu Park buz tuttu
15:01Afganlar, 2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında birinci sırada yer alıyor
14:57Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
14:50BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı
14:44Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis
14:41237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi
14:39Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
14:37Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
14:30Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
14:28Bihter'i öldüren Rahman Yalçınsoy'a ikinci kez tahrik ve iyi hal indirimi
14:22ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu
14:19Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi
14:19Dolar 11 liranın altına indi
14:15Rus Dışişleri: RT DE'nin yayının durdurulması sansür
14:14Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu
14:10Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
14:00Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı
14:00Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
13:55Hürriyet davasını gazeteciler kazandı: 16 maaşlık tazminat alacaklar