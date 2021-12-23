https://tr.sputniknews.com/20211223/inter-serie-ada-ligin-ilk-yarisini-lider-tamamladi-1052035182.html

Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı

Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T04:04+0300

2021-12-23T04:04+0300

2021-12-23T04:04+0300

spor

hakan çalhanoğlu

torino

serie a

inter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052035155_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8657fff61de5855833c18cc016b03ded.jpg

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.Mavi-siyahlı takımdaki Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20211222/italyada-inter-kulubune-mali-kazanclarda-usulsuzluk-sorusturmasi-1051996840.html

torino

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakan çalhanoğlu, torino, serie a, inter