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https://tr.sputniknews.com/20211223/inter-serie-ada-ligin-ilk-yarisini-lider-tamamladi-1052035182.html
Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı
Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T04:04+0300
2021-12-23T04:04+0300
2021-12-23T04:04+0300
spor
hakan çalhanoğlu
torino
serie a
inter
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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.Mavi-siyahlı takımdaki Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211222/italyada-inter-kulubune-mali-kazanclarda-usulsuzluk-sorusturmasi-1051996840.html
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hakan çalhanoğlu, torino, serie a, inter
Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki
Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.
Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.
Mavi-siyahlı takımdaki Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.
Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.
Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Hellas Verona-Fiorentina: 1-1