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Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T12:04+0300
2021-12-23T12:04+0300
2021-12-23T12:05+0300
osman kavala
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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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osman kavala
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:04 23.12.2021 (güncellendi: 12:05 23.12.2021)
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.