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Kovid-19'un belirtileri aşılanmış kişilerde farklı mı?
Kovid-19'un belirtileri aşılanmış kişilerde farklı mı?
Uzmanlar, aşılanmasına rağmen Kovid-19'a yakalananların şiddetli belirtiler geliştirme olasılığının düşük olduğunu, ancak bu belirtilerin aşılanmamış... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T22:55+0300
2021-12-23T22:55+0300
koronavirüs
belirti
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
omicron
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Geçen yıldan bu yana geliştirilen aşıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkisi ve ağır hastalığı engelleme kabiliyeti kanıtlandı.Moderna ve Pfizer aşıları ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim insanları, kasım ayı süresince yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını yayınladı.Çalışmada, 11 Mart ve 15 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında 1983 Kovid-19 hastası incelendi.Çalışma, aşılanmamış hastaların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 84.2'sini oluşturduğunu ve hayatını kaybeden ya da solunum cihazın bağlanan hastaların önemli bir kısmının aşısız olduğunu gösterdi.Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşıların tam aşılanmış kişilerde ağır hastalık riskini yüzde 90 ya da daha fazla oranda azalttığını doğrulayan artan sayıda kanıt olduğunu belirtti.Bununla beraber Omicron varyantının yayılımının da etkisiyle tam aşılı olmasına rağmen Kovid-19'a yakalananlar da olduğu biliniyor.Konuya ilişkin Newsweek'e demeç veren Doç. Dr. Eric Freundt, aşılanan kişilerin asemptomatik veya hastalığı hafif atlatma olasılıkları daha yüksek olduğunu vurguladı.Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Matthew Freeman ise, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler arasında farklı semptom grupları olduğunu gösteren herhangi bir veriye rastlamadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-saglik-bakanligi-bas-psikiyatristi-kovid-19-beyni-etkiliyor-1051813458.html
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belirti, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, omicron

Kovid-19'un belirtileri aşılanmış kişilerde farklı mı?

22:55 23.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermidABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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Uzmanlar, aşılanmasına rağmen Kovid-19'a yakalananların şiddetli belirtiler geliştirme olasılığının düşük olduğunu, ancak bu belirtilerin aşılanmamış kişilerden farklı olmadığını söyledi.
Geçen yıldan bu yana geliştirilen aşıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkisi ve ağır hastalığı engelleme kabiliyeti kanıtlandı.
Moderna ve Pfizer aşıları ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim insanları, kasım ayı süresince yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Çalışmada, 11 Mart ve 15 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında 1983 Kovid-19 hastası incelendi.
Çalışma, aşılanmamış hastaların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 84.2'sini oluşturduğunu ve hayatını kaybeden ya da solunum cihazın bağlanan hastaların önemli bir kısmının aşısız olduğunu gösterdi.
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşıların tam aşılanmış kişilerde ağır hastalık riskini yüzde 90 ya da daha fazla oranda azalttığını doğrulayan artan sayıda kanıt olduğunu belirtti.
Bununla beraber Omicron varyantının yayılımının da etkisiyle tam aşılı olmasına rağmen Kovid-19'a yakalananlar da olduğu biliniyor.
Konuya ilişkin Newsweek'e demeç veren Doç. Dr. Eric Freundt, aşılanan kişilerin asemptomatik veya hastalığı hafif atlatma olasılıkları daha yüksek olduğunu vurguladı.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Matthew Freeman ise, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler arasında farklı semptom grupları olduğunu gösteren herhangi bir veriye rastlamadığını ifade etti.
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