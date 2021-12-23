Lukaşenko: Anayasa referandumu şubat ayının ikinci yarısında

Anayasa değişikliğine ilişkin komisyon üyeleri ve çalışma grubuyla olan bir toplantıda konuşan Lukaşenko, “Referandum şubat ayının ikinci yarısında düzenlenecek” dedi.Lukaşenko, anayasanın taslağının görüşülmesinin ardından çalışma grubu ile toplanacaklarını, komisyonun grubun elde ettiği neticeleri değerlendireceğini, onayın ardından da anayasa taslağını referanduma sunacaklarını belirtti.Lukaşenko, mart ayının ortasında anayasadaki değişiklikleri geliştirmekle sorumlu olacak komisyonun kurulmasına yönelik kararı imzalamıştı. 36 kişilik komisyonun ilk toplantısı 31 Mart’ta gerçekleştirilmişti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki anayasa değişiklikleriyle ilgili referandumun şubat ayının ikinci yarısında gerçekleştirileceğini söyledi.
Anayasa değişikliğine ilişkin komisyon üyeleri ve çalışma grubuyla olan bir toplantıda konuşan Lukaşenko, “Referandum şubat ayının ikinci yarısında düzenlenecek” dedi.
Lukaşenko, anayasanın taslağının görüşülmesinin ardından çalışma grubu ile toplanacaklarını, komisyonun grubun elde ettiği neticeleri değerlendireceğini, onayın ardından da anayasa taslağını referanduma sunacaklarını belirtti.
Lukaşenko, mart ayının ortasında anayasadaki değişiklikleri geliştirmekle sorumlu olacak komisyonun kurulmasına yönelik kararı imzalamıştı. 36 kişilik komisyonun ilk toplantısı 31 Mart’ta gerçekleştirilmişti.