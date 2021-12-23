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Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı
Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı
Saadet Partisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Gözlerime bakar mısınız' açıklamalarına göndermede bulundu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T21:26+0300
2021-12-23T21:26+0300
2021-12-23T21:38+0300
saadet partisi
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Saadet Partisi tarafından "Göz var, izan var; ışıltı yok" notuyla paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Bakan Nebati yayın sırasında TRT spikeri Gülçin Üstün Can'a "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" demişti.
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Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı 21:26 23.12.2021 (güncellendi: 21:38 23.12.2021)
Saadet Partisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Gözlerime bakar mısınız' açıklamalarına göndermede bulundu.
Saadet Partisi tarafından
"Göz var, izan var; ışıltı yok" notuyla paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Bakan Nebati
yayın sırasında TRT spikeri Gülçin Üstün Can'a "
Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" demişti.