https://tr.sputniknews.com/20211223/saadet-partisinden-goz-var-izan-var-isilti-yok-paylasimi-1052063928.html

Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı

Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı

Saadet Partisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Gözlerime bakar mısınız' açıklamalarına göndermede bulundu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-23T21:26+0300

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saadet partisi

nureddin nebati

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politika

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Saadet Partisi tarafından "Göz var, izan var; ışıltı yok" notuyla paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Bakan Nebati yayın sırasında TRT spikeri Gülçin Üstün Can'a "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" demişti.

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saadet partisi, nureddin nebati, twitter