https://tr.sputniknews.com/20211223/stoltenberg-nato-hicbir-zaman-genislemeyecegine-soz-vermedi-1052062448.html

Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi

Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini ve... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:27+0300

2021-12-23T20:27+0300

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savunma

nato

jens stoltenberg

genişleme

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Stoltenberg, dpa haber ajansına röportajında, “NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.Bunun, altında Rusya’nın da imzasının bulunduğu, Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçev bile NATO’nun doğuya genişleme konusunun Almanya’nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html

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nato, jens stoltenberg, genişleme