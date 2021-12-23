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Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi
Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini ve... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T20:27+0300
2021-12-23T20:27+0300
savunma
nato
jens stoltenberg
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Stoltenberg, dpa haber ajansına röportajında, “NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.Bunun, altında Rusya’nın da imzasının bulunduğu, Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçev bile NATO’nun doğuya genişleme konusunun Almanya’nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti” dedi.
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nato, jens stoltenberg, genişleme

Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi

20:27 23.12.2021
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini ve müttefiklerin, böyle vaatler verildiğini inkar ettiğini belirtti.
Stoltenberg, dpa haber ajansına röportajında, “NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.
Bunun, altında Rusya’nın da imzasının bulunduğu, Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçev bile NATO’nun doğuya genişleme konusunun Almanya’nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti” dedi.
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