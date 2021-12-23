https://tr.sputniknews.com/20211223/trump-beyaz-saraydaki-kayitlarinin-yayinlanmamasi-icin-yuksek-mahkemeye-basvurdu-1052065783.html

Trump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Trump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını sırasında Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T23:02+0300

2021-12-23T23:02+0300

2021-12-23T23:02+0300

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baskın

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Trump, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda, Ulusal Arşivler'in 6 Ocak'taki Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisi'nde Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesinin engellenmesini istedi.Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye verdikleri dilekçede, Washington DC Bölge Temyiz Mahkemesinin, söz konusu kayıtlar için bugüne kadar süre verdiğine işaret ederek, Temyiz Mahkemesinin bu kararının ilerleyen zamanlarda Trump'ın özel bilgilerinin yayınlanması için 'kötü bir emsal teşkil edebileceği' uyarısında bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump'ın kayıtlarının yayınlanmaması için inisiyatif kullanmayı reddetmesinin ardından Trump, ekim ayında Ulusal Arşivler ve Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine dava açmıştı.Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/trump-kongre-baskiniyla-ilgili-belgelerin-gizlenmesi-icin-dava-acti-1049981028.html

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