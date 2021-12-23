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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:57+0300
2021-12-23T18:57+0300
2021-12-23T18:58+0300
spor
türkiye
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futbol
a milli futbol takımı
liste
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2., Fransa da 3. sırada bulunuyor.Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5., Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130.32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211220/fifa-2-yilda-bir-yapilacak-dunya-kupasi-ile-44-milyar-dolarlik-ek-gelir-hedefliyor-1051953827.html
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türkiye, fifa, futbol, a milli futbol takımı, liste
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı 18:57 23.12.2021 (güncellendi: 18:58 23.12.2021)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2., Fransa da 3. sırada bulunuyor.
Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı
2021'e 32. olarak başlayan
Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.
Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5., Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.
Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130.32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.