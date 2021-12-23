https://tr.sputniknews.com/20211223/ulke-tv-yayin-yonetmeni-insanimiz-tamahkarlik-testini-gecemedi-1052047179.html

Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi

Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi

Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkarlığı test ediliyor, o testi geçemedik" dedi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:00+0300

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2021-12-23T14:30+0300

türkiye

dolar

toplum

döviz

ekonomi

para

insan

ülke tv

genel yayın yönetmeni

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Öztürk, Ülke TV'de katıldığı programda, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hem dövizdeki artış hem marketlerdeki etiket üzerine etki basmaya sıradan bir vatandaş olarak, insanımızın, hepimizin, tamahkarlığı, kısa yoldan para kazanma arzusu üzerinden bakıyorum. Test ediliyoruz, o testi kaybediyoruz" diyen Öztürk, şöyle devam etti:"Bizim geçtiğimiz süreçte ne kadar kaybettiğini gösteren tabloyla karşı karşıyayız. İnsanımızın kısa yoldan kazanmayı hesap edenler, öbür taraftan stokçuluk, fahiş zamlarla para kazanma ihtirasını test ettik. İktidar, doğrudan sayın Erdoğan bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti."

https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasi-bugunku-dolar-alis-kurunu-acikladi-1052040366.html

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dolar, toplum, döviz, ekonomi, para, insan, ülke tv, genel yayın yönetmeni