https://tr.sputniknews.com/20211223/ulke-tv-yayin-yonetmeni-insanimiz-tamahkarlik-testini-gecemedi-1052047179.html
Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkarlığı test ediliyor, o testi geçemedik" dedi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:00+0300
2021-12-23T14:00+0300
2021-12-23T14:30+0300
türkiye
dolar
toplum
döviz
ekonomi
para
insan
ülke tv
genel yayın yönetmeni
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Öztürk, Ülke TV'de katıldığı programda, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hem dövizdeki artış hem marketlerdeki etiket üzerine etki basmaya sıradan bir vatandaş olarak, insanımızın, hepimizin, tamahkarlığı, kısa yoldan para kazanma arzusu üzerinden bakıyorum. Test ediliyoruz, o testi kaybediyoruz" diyen Öztürk, şöyle devam etti:"Bizim geçtiğimiz süreçte ne kadar kaybettiğini gösteren tabloyla karşı karşıyayız. İnsanımızın kısa yoldan kazanmayı hesap edenler, öbür taraftan stokçuluk, fahiş zamlarla para kazanma ihtirasını test ettik. İktidar, doğrudan sayın Erdoğan bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti."
https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasi-bugunku-dolar-alis-kurunu-acikladi-1052040366.html
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dolar, toplum, döviz, ekonomi, para, insan, ülke tv, genel yayın yönetmeni
Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
14:00 23.12.2021 (güncellendi: 14:30 23.12.2021)
Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkarlığı test ediliyor, o testi geçemedik" dedi.
Öztürk, Ülke TV'de katıldığı programda, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hem dövizdeki artış hem marketlerdeki etiket üzerine etki basmaya sıradan bir vatandaş olarak, insanımızın, hepimizin, tamahkarlığı, kısa yoldan para kazanma arzusu üzerinden bakıyorum. Test ediliyoruz, o testi kaybediyoruz" diyen Öztürk, şöyle devam etti:
"Bizim geçtiğimiz süreçte ne kadar kaybettiğini gösteren tabloyla karşı karşıyayız. İnsanımızın kısa yoldan kazanmayı hesap edenler, öbür taraftan stokçuluk, fahiş zamlarla para kazanma ihtirasını test ettik. İktidar, doğrudan sayın Erdoğan bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti."