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ABD'de siyah vatandaş Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu
ABD'de siyah vatandaş Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyah genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T05:51+0300
2021-12-24T06:01+0300
dünya
abd
daunte wright
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Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri Potter’ı Wright’ın ölümünden sorumlu tuttu.Çoğu beyaz üyeden oluşan 12 kişilik jüri heyeti, 4 gün süren karar aşamasından sonra Potter’ın 1 ve 2. derece cinayetten suçlu olduğu sonucuna vardı.Kararın açıklanmasının ardından Potter, kelepçelenerek tekrar gözaltına alınırken, Minnesota eyalet kanunlarına göre eski polis memurunun 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.Potter, Daunte Wright’ın ölümünün ardından gözaltına alınmış, 3 gün sonra da 100 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.Daunte Wright olayıSiyahi vatandaş Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.Polis Şefi Tim Gannon, Wright’ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha so
https://tr.sputniknews.com/20210414/george-floydun-kiz-arkadasi-polis-kursunuyla-hayatini-kaybeden-daunte-Wrightin-lise-ogretmeniymis-1044271715.html
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abd, daunte wright

ABD'de siyah vatandaş Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu

05:51 24.12.2021 (güncellendi: 06:01 24.12.2021)
© AP PhotoKim Potter
Kim Potter - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AP Photo
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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyah genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter, jüri tarafından suçlu bulundu.
Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri Potter’ı Wright’ın ölümünden sorumlu tuttu.
Çoğu beyaz üyeden oluşan 12 kişilik jüri heyeti, 4 gün süren karar aşamasından sonra Potter’ın 1 ve 2. derece cinayetten suçlu olduğu sonucuna vardı.
Kararın açıklanmasının ardından Potter, kelepçelenerek tekrar gözaltına alınırken, Minnesota eyalet kanunlarına göre eski polis memurunun 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
Potter, Daunte Wright’ın ölümünün ardından gözaltına alınmış, 3 gün sonra da 100 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Daunte Wright olayı

Siyahi vatandaş Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
Polis Şefi Tim Gannon, Wright’ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.
49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha so
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