https://tr.sputniknews.com/20211224/almanya-afganistanda-almanlar-icin-calisanlarin-tahliyesini-hizlandirmak-istiyor-1052070343.html

Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T05:04+0300

2021-12-24T05:04+0300

2021-12-24T05:04+0300

taliban kontrolünde afganistan

almanya

afganistan

tahliye

annalena baerbock

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan için ülkesinin hazırladığı eylem planını anlattı.Risk altındaki Afganların Almanya'ya girişini kolaylaştırmak için bürokratik engelleri kaldıracaklarını belirten Baerbock, Almanya'nın kabul edeceğini açıkladığı 15 bin kişi ile 135 Alman vatandaşının Afganistan'da unutulmadığını dile getirdi.Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmışların tahliyesini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sizleri unutmadık. Herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.Afganistan'ın zamanın en büyük insani felaketine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunan Baerbock, "Afganistan'da ekonominin büyük bir bölümü çöktü, 24 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmesi için bu kış insani yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Baerbock, bir soru üzerine, Taliban'ı resmen tanımalarının söz konusu olmadığını yineledi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html

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almanya, afganistan, tahliye, annalena baerbock