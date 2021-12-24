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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/almanya-afganistanda-almanlar-icin-calisanlarin-tahliyesini-hizlandirmak-istiyor-1052070343.html
Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor
Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T05:04+0300
2021-12-24T05:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
tahliye
annalena baerbock
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan için ülkesinin hazırladığı eylem planını anlattı.Risk altındaki Afganların Almanya'ya girişini kolaylaştırmak için bürokratik engelleri kaldıracaklarını belirten Baerbock, Almanya'nın kabul edeceğini açıkladığı 15 bin kişi ile 135 Alman vatandaşının Afganistan'da unutulmadığını dile getirdi.Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmışların tahliyesini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sizleri unutmadık. Herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.Afganistan'ın zamanın en büyük insani felaketine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunan Baerbock, "Afganistan'da ekonominin büyük bir bölümü çöktü, 24 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmesi için bu kış insani yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Baerbock, bir soru üzerine, Taliban'ı resmen tanımalarının söz konusu olmadığını yineledi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html
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almanya, afganistan, tahliye, annalena baerbock

Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

05:04 24.12.2021
© REUTERS / Michele TantussiYeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock
Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan için ülkesinin hazırladığı eylem planını anlattı.
Risk altındaki Afganların Almanya'ya girişini kolaylaştırmak için bürokratik engelleri kaldıracaklarını belirten Baerbock, Almanya'nın kabul edeceğini açıkladığı 15 bin kişi ile 135 Alman vatandaşının Afganistan'da unutulmadığını dile getirdi.
Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmışların tahliyesini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sizleri unutmadık. Herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Afganistan'ın zamanın en büyük insani felaketine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunan Baerbock, "Afganistan'da ekonominin büyük bir bölümü çöktü, 24 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmesi için bu kış insani yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Baerbock, bir soru üzerine, Taliban'ı resmen tanımalarının söz konusu olmadığını yineledi.
Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor
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