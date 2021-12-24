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https://tr.sputniknews.com/20211224/avrupada-gaz-fiyatlari-110-euroya-geriledi-1052096197.html
Avrupa'da gaz fiyatları 110 euro'ya geriledi
Avrupa'da gaz fiyatları 110 euro'ya geriledi
Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının hız kazanmasıyla megavatsaat başına 110 euro'ya indi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T21:44+0300
2021-12-24T21:44+0300
ekonomi
avrupa
doğalgaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 22 düşüş gösterdi.Ocak vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı gün içinde 123 euro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 19.00'da 110 euro seviyesinde seyretti.Sıcaklıklarının artması ve gelecek haftalarda ABD'den yola çıkan çok sayıda LNG tankerinin Avrupa limanlarına ulaşacak olması gaz fiyatlarını düşürdü.AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-kuzey-akim-2nin-calismasina-izin-vermeyenler-aptalca-hareket-ediyor-1052094391.html
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avrupa, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Avrupa'da gaz fiyatları 110 euro'ya geriledi

21:44 24.12.2021
© REUTERS / Stefan WermuthDoğalgaz- Ocak
Doğalgaz- Ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Stefan Wermuth
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Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının hız kazanmasıyla megavatsaat başına 110 euro'ya indi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 22 düşüş gösterdi.
Ocak vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı gün içinde 123 euro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 19.00'da 110 euro seviyesinde seyretti.
Sıcaklıklarının artması ve gelecek haftalarda ABD'den yola çıkan çok sayıda LNG tankerinin Avrupa limanlarına ulaşacak olması gaz fiyatlarını düşürdü.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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