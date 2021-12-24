Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/bakan-gul-kira-anlasmazliklari-icin-arabuluculuk-donemi-basliyor-1052077569.html
Bakan Gül: Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor
Bakan Gül: Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemiyle çözülmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kiracının da kiralayanın da... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T12:23+0300
2021-12-24T12:23+0300
türkiye
ak parti
adalet bakanlığı
abdulhamit gül
akp
açıklama
arabuluculuk
adalet
arabulucu
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103837/35/1038373510_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_55356ef59542770c278d2ca392ca0a42.jpg
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir otelde düzenlenen ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2021 yılında 532 bin dosyada 1 milyondan fazla vatandaşın arabuluculuk yöntemiyle davalık olmadan sorunlarını çözdüğünü aktardı.Bakan Gül, “Yıllar sürecek meseleler 1-2 yılda çözüme kavuşmuştur. Önümüzdeki dönemde de bazı başlıklarda arabulucuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Kirayla ilgili bahsetmek isterim. Kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz. Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” diye konuştu.E-tebli̇gat 20 bi̇n ağacı kurtardıE-tebligat sayesinde 2021 yılında 1 milyar lira tasarruf sağlanıldığını kaydeden Gül, “E-tebligat bu yıl çok başarıyla uygulanan bir uygulama oldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu oldu bu uygulama. 38 milyon 951 bin E-tebligat gönderildi ve 1 milyar lira bu yıl için tasarruf sağlandı.Bu tasarrufla birlikte 20 bin ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Bu çevreci uygulamayla. E-duruşma da başarıyla uygulanan bir yenilik. Özellikle hem avukat, vatandaş ve yargı çalışanlarımızın sahiplendiği uygulamayla 91 adliyede bin 400 mahkemede e-duruşma sistemi kuruldu. Bu yıl 50 bin 489 e-duruşma yapılmış oldu. 2022 sonuna kadar tüm adliyelerde bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211218/adalet-bakani-gul-ak-parti-oncesi-insanlar-dusunce-mezhep-yasam-tarzlari-nedeniyle-baskilandi-1051894329.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103837/35/1038373510_28:0:1136:831_1920x0_80_0_0_2f28bde649b5ff3831fc8fdb466c464a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, adalet bakanlığı, abdulhamit gül, akp, açıklama, arabuluculuk, adalet, arabulucu, kira

Bakan Gül: Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor

12:23 24.12.2021
© AA / Kerem Kocalar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA / Kerem Kocalar
Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemiyle çözülmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir otelde düzenlenen ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2021 yılında 532 bin dosyada 1 milyondan fazla vatandaşın arabuluculuk yöntemiyle davalık olmadan sorunlarını çözdüğünü aktardı.
Bakan Gül, “Yıllar sürecek meseleler 1-2 yılda çözüme kavuşmuştur. Önümüzdeki dönemde de bazı başlıklarda arabulucuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Kirayla ilgili bahsetmek isterim. Kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz. Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” diye konuştu.

E-tebli̇gat 20 bi̇n ağacı kurtardı

E-tebligat sayesinde 2021 yılında 1 milyar lira tasarruf sağlanıldığını kaydeden Gül, “E-tebligat bu yıl çok başarıyla uygulanan bir uygulama oldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu oldu bu uygulama. 38 milyon 951 bin E-tebligat gönderildi ve 1 milyar lira bu yıl için tasarruf sağlandı.
Bu tasarrufla birlikte 20 bin ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Bu çevreci uygulamayla. E-duruşma da başarıyla uygulanan bir yenilik. Özellikle hem avukat, vatandaş ve yargı çalışanlarımızın sahiplendiği uygulamayla 91 adliyede bin 400 mahkemede e-duruşma sistemi kuruldu. Bu yıl 50 bin 489 e-duruşma yapılmış oldu. 2022 sonuna kadar tüm adliyelerde bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
18 Aralık, 18:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:50Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü
12:38ODTÜ öğretim üyesine uyuşturucudan 22 yıl hapis istemi
12:34Pele taburcu edildi, tedavisi evde devam edecek
12:30Rusya’da bir enfeksiyon hastanesindeki yangın nedeniyle iki hasta hayatını kaybetti
12:30Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
12:26Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli: Turkovac'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz
12:23Bakan Gül: Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor
12:19Fünye ile imha edilmişti: AK Parti binası önüne bırakılan şüpheli paketten bomba çıktı
12:19Bakan Akar'dan TSK personelinin özlük haklarına ilişkin açıklama: Girişimlerimizi sürdürüyoruz
12:16GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti
12:16Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangının itfaiye raporu çıktı
12:07Rus uçaklarıyla Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikat düzenlendi
12:01Takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneldi
12:01Bakan Yanık: Aralık ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız
11:55AK Partili Sözcüsü Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü
11:51Bakan Ersoy: Döviz kurlarındaki düşüş, erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı
11:47Antalya'da kadın cinayeti: Eşini demir çubukla öldürdü
11:43Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine dair karara itiraz başvurusu yapıldı
11:23Beşiktaş'ta 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu
11:16Turkovac, Halk Sağlığı depolarına ulaştı