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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli'den övgüyle bahsederek, " Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T00:18+0300
2021-12-24T00:18+0300
spor
ahmet nur çebi
önder karaveli
haberler
teknik direktör
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Önder Karaveli'ye destek veren Çebi, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." dedi.Çebi, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna ise "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir" şeklinde yanıt verdi.Ahmet Nur Çebi sözlerini, "Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil" ifadeleriyle tamamladı.
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ahmet nur çebi, önder karaveli, haberler, teknik direktör

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'

00:18 24.12.2021
© AA Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi
 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli'den övgüyle bahsederek, " Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Yolu açık olsun" dedi.
Önder Karaveli'ye destek veren Çebi, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." dedi.
Çebi, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna ise "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir" şeklinde yanıt verdi.
Ahmet Nur Çebi sözlerini, "Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil" ifadeleriyle tamamladı.
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