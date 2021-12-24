https://tr.sputniknews.com/20211224/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebiden-onder-karaveliye-ovgu-yolu-acik-olsun-1052067508.html

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye övgü: 'Yolu açık olsun'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli'den övgüyle bahsederek, " Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

ahmet nur çebi

önder karaveli

haberler

teknik direktör

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Önder Karaveli'ye destek veren Çebi, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." dedi.Çebi, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna ise "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir" şeklinde yanıt verdi.Ahmet Nur Çebi sözlerini, "Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil" ifadeleriyle tamamladı.

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ahmet nur çebi, önder karaveli, haberler, teknik direktör