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BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli
BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD'nin akredite diplomatların çalışmasını engellememesi gerektiğini söyledi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:44+0300
2021-12-24T19:44+0300
dünya
abd
rusya
bm
farhan haq
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Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haq, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptığı 'Rus diplomatlara vize vermeyen ABD'ye karşı önleme alınması' çağrısını değerlendirdi.ABD'nin akredite diplomatların çalışmasını engellememesi gerektiğini belirten Haq, "Görev yapılan ülkenin, akredite diplomatlara çalışmalarını yapma imkanı sunması gerektiği mesajını açık ve net şekilde verdik" dedi.Zaharova, haftalık basın toplantısında, Washington'un Rus diplomatların Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine erişmesini engellemeye devam ettiğini, hatta onları satma fikrini gündeme getirdiğini söylemişti.Bu doğrultuda Zaharova, Guterres'e çağrı yaparak "BM Genel Sekreteri, 1947 tarihli sözleşmenin garantörü olarak, diplomatlara vize vermeyi geciktiren ve diplomatik mülklere el koyan ABD'ye karşı tahkim sürecinin resmen başlatılmasına yönelik derhal adım atmalı" demişti.
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abd, rusya, bm, farhan haq

BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli

19:44 24.12.2021
© WikipediaFarhan Haq
Farhan Haq - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Wikipedia
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD'nin akredite diplomatların çalışmasını engellememesi gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haq, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptığı 'Rus diplomatlara vize vermeyen ABD'ye karşı önleme alınması' çağrısını değerlendirdi.

ABD'nin akredite diplomatların çalışmasını engellememesi gerektiğini belirten Haq, "Görev yapılan ülkenin, akredite diplomatlara çalışmalarını yapma imkanı sunması gerektiği mesajını açık ve net şekilde verdik" dedi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, Washington'un Rus diplomatların Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine erişmesini engellemeye devam ettiğini, hatta onları satma fikrini gündeme getirdiğini söylemişti.

Bu doğrultuda Zaharova, Guterres'e çağrı yaparak "BM Genel Sekreteri, 1947 tarihli sözleşmenin garantörü olarak, diplomatlara vize vermeyi geciktiren ve diplomatik mülklere el koyan ABD'ye karşı tahkim sürecinin resmen başlatılmasına yönelik derhal adım atmalı" demişti.
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