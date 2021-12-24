BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haq, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptığı 'Rus diplomatlara vize vermeyen ABD'ye karşı önleme alınması' çağrısını değerlendirdi.



ABD'nin akredite diplomatların çalışmasını engellememesi gerektiğini belirten Haq, "Görev yapılan ülkenin, akredite diplomatlara çalışmalarını yapma imkanı sunması gerektiği mesajını açık ve net şekilde verdik" dedi.



Zaharova, haftalık basın toplantısında, Washington'un Rus diplomatların Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine erişmesini engellemeye devam ettiğini, hatta onları satma fikrini gündeme getirdiğini söylemişti.



Bu doğrultuda Zaharova, Guterres'e çağrı yaparak "BM Genel Sekreteri, 1947 tarihli sözleşmenin garantörü olarak, diplomatlara vize vermeyi geciktiren ve diplomatik mülklere el koyan ABD'ye karşı tahkim sürecinin resmen başlatılmasına yönelik derhal adım atmalı" demişti.