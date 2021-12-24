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Japonya, Pekin Kış Olimpiyatları'na delegasyon göndermeyecek
Japonya, Pekin Kış Olimpiyatları'na delegasyon göndermeyecek
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na, Japon hükümetini temsilen kabine delegasyonu ve üyesi gönderilmeyecek. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
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ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı sonrası Japonya hükümeti de yaklaşımını açıkladı. Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet üyesi ve delegasyonu gönderme planımız yok" dedi. Matsuno, bunun yerine Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ve Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'nun katılacağını aktardı. 'Diplomatik boykot mu uyguladıklarına' yönelik soruya Matsuno, "Nasıl katıldığımızı tanımlamak üzere özel bir terim, ifade kullanmıyoruz" yanıtını verdi. Matsuno, "Japonya, Çin'in hukukun üstünlüğü, temel insan haklarına saygı ve özgürlük gibi evrensel değerleri garanti altına almasını önemli görüyor" değerlendirmesinde bulundu. Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/kanada--pekin-olimpiyatlarina-diplomatik-boykot-uygulayacak-ulkeler-arasina-katildi-1051587546.html
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abd, çin, ingiltere, avustralya, japonya, pekin olimpiyatları

Japonya, Pekin Kış Olimpiyatları'na delegasyon göndermeyecek

09:40 24.12.2021
© REUTERS / THOMAS PETERPekin Olimpiyatları
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
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Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na, Japon hükümetini temsilen kabine delegasyonu ve üyesi gönderilmeyecek.
ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı sonrası Japonya hükümeti de yaklaşımını açıkladı.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet üyesi ve delegasyonu gönderme planımız yok" dedi. Matsuno, bunun yerine Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ve Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'nun katılacağını aktardı.
'Diplomatik boykot mu uyguladıklarına' yönelik soruya Matsuno, "Nasıl katıldığımızı tanımlamak üzere özel bir terim, ifade kullanmıyoruz" yanıtını verdi. Matsuno, "Japonya, Çin'in hukukun üstünlüğü, temel insan haklarına saygı ve özgürlük gibi evrensel değerleri garanti altına almasını önemli görüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
Pekin Kış Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı
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