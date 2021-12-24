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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211224/merkez-bankasi-3-aralikta-yapilan-ikinci-mudahalenin-buyuklugu-504-milyon-dolar-1052074100.html
Merkez Bankası: 3 Aralık'ta yapılan ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar
Merkez Bankası: 3 Aralık'ta yapılan ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:13+0300
2021-12-24T10:13+0300
2021-12-24T10:28+0300
ekonomi
merkez bankası
döviz
faiz
satış
kur
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Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasindan-dovize-besinci-mudahale-1051864026.html
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merkez bankası, döviz, faiz, satış, kur
Merkez Bankası: 3 Aralık'ta yapılan ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar 10:13 24.12.2021 (güncellendi: 10:28 24.12.2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Aralık ayı başından bu yana
döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.
Merkez Bankası,
3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.
Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.
Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.