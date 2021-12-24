https://tr.sputniknews.com/20211224/meteorolojiden-cig-uyarisi-1052073875.html

Meteoroloji’den çığ uyarısı

Meteoroloji’den çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T10:05+0300

2021-12-24T10:05+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kar

çığ

uyarı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları Van'da eksi 2, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te eksi 5 ve Muş'ta eksi 7 derece olması bekleniyor. Eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, çığ, uyarı