https://tr.sputniknews.com/20211224/pasinyan-erdogan-ile-gorusmem-ozel-temsilciler-arasindaki-muzakereler-basarili-olursa-mumkun-1052099648.html
Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin başarılı bir müzakere yürütmesi durumunda... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:47+0300
2021-12-24T23:47+0300
2021-12-24T23:47+0300
dünya
ermenistan
recep tayyip erdoğan
türkiye
normalleşme
görüşme
nikol paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044785812_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_3eed59bed7ae8b0140da4123ff0efacc.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.Aralık ayının başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarafların yakında karşılıklı olarak özel temsilciler atayacağını ve Erivan'a charter seferlerin de başlayacağını duyurmuştu.Bakan, Ankara'nın İstanbul-Erivan-İstanbul rotasındaki uçuşlar için Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin başvurularını değerlendirdiğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-cavusoglu-ermenistan-ile-normallesme-adimlari-cercevesinde-karsilikli-temsilciler-atayacagiz-1051733204.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044785812_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b35b4e5dbb7a0fbb9d237d26039a87c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, recep tayyip erdoğan, türkiye, normalleşme, görüşme, nikol paşinyan
Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin başarılı bir müzakere yürütmesi durumunda mümkün olacağını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.
Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.
Aralık ayının başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarafların yakında karşılıklı olarak özel temsilciler atayacağını ve Erivan'a charter seferlerin de başlayacağını duyurmuştu.
Bakan, Ankara'nın İstanbul-Erivan-İstanbul rotasındaki uçuşlar için Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin başvurularını değerlendirdiğini kaydetmişti.