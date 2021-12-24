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https://tr.sputniknews.com/20211224/pasinyan-erdogan-ile-gorusmem-ozel-temsilciler-arasindaki-muzakereler-basarili-olursa-mumkun-1052099648.html
Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin başarılı bir müzakere yürütmesi durumunda... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:47+0300
2021-12-24T23:47+0300
dünya
ermenistan
recep tayyip erdoğan
türkiye
normalleşme
görüşme
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.Aralık ayının başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarafların yakında karşılıklı olarak özel temsilciler atayacağını ve Erivan'a charter seferlerin de başlayacağını duyurmuştu.Bakan, Ankara'nın İstanbul-Erivan-İstanbul rotasındaki uçuşlar için Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin başvurularını değerlendirdiğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-cavusoglu-ermenistan-ile-normallesme-adimlari-cercevesinde-karsilikli-temsilciler-atayacagiz-1051733204.html
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ermenistan, recep tayyip erdoğan, türkiye, normalleşme, görüşme, nikol paşinyan

Paşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün

23:47 24.12.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin başarılı bir müzakere yürütmesi durumunda mümkün olacağını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.
Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.
Aralık ayının başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarafların yakında karşılıklı olarak özel temsilciler atayacağını ve Erivan'a charter seferlerin de başlayacağını duyurmuştu.
Bakan, Ankara'nın İstanbul-Erivan-İstanbul rotasındaki uçuşlar için Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin başvurularını değerlendirdiğini kaydetmişti.
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız
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