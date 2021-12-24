Putin’den Aliyev’e: Bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız

Kremlin’in açıklamasına göre, Putin telefon görüşmesiyle Aliyev’in 60. yaş gününü kutladı.Taraflar görüşmede ikili stratejik ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.Putin, “Sizle yapıcı, kapsayıcı diyalog sürdürmekten, Rusya-Azerbaycan stratejik partnerliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için sıkı ortak çalışmalar yürütmekten memnun olacağım” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi yönünde diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını söyledi.
Kremlin’in açıklamasına göre, Putin telefon görüşmesiyle Aliyev’in 60. yaş gününü kutladı.
Taraflar görüşmede ikili stratejik ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.
Putin, “Sizle yapıcı, kapsayıcı diyalog sürdürmekten, Rusya-Azerbaycan stratejik partnerliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için sıkı ortak çalışmalar yürütmekten memnun olacağım” ifadelerini kullandı.