https://tr.sputniknews.com/20211224/putinden-aliyeve-bolgesel-istikrarin-guclendirilmesi-icin-diyalog-ve-isbirligine-haziriz-1052081599.html

Putin’den Aliyev’e: Bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız

Putin’den Aliyev’e: Bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T14:24+0300

2021-12-24T14:24+0300

2021-12-24T14:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ilham aliyev

kremlin

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Kremlin’in açıklamasına göre, Putin telefon görüşmesiyle Aliyev’in 60. yaş gününü kutladı.Taraflar görüşmede ikili stratejik ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.Putin, “Sizle yapıcı, kapsayıcı diyalog sürdürmekten, Rusya-Azerbaycan stratejik partnerliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için sıkı ortak çalışmalar yürütmekten memnun olacağım” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210924/aliyev-putin-karabagdaki-krizin-cozumunde-aktif-rol-oynadi-1049210926.html

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rusya, vladimir putin, ilham aliyev, kremlin