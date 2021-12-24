https://tr.sputniknews.com/20211224/putinin-popularitesi-yillik-basin-toplantisinin-ardindan-rekor-seviyeye-yukseldi-1052098430.html

Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi

Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından düzenlenen ankete göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in popülaritesi 23 Aralık'ta düzenlediği yıllık basın... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T22:53+0300

2021-12-24T22:53+0300

2021-12-24T22:53+0300

dünya

rusya

vladimir putin

anket

rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

basın toplantısı

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VTsIOM'un 23 Aralık’taki anketine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in icraatları, Rusya vatandaşlarının yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 65.5) tarafından onaylanıyor.Bu oran, 13-19 Aralık dönemine (yüzde 60.5) göre yüzde 5 daha yüksek.VTsIOM’a göre, Putin'in 13-19 Aralık döneminde yüzde 64.7 olan güven notu, 23 Aralık'taki yıllık basın toplantısı sonrasında yükselerek yüzde 66.9'a ulaştı.13-19 Aralık ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde telefon yoluyla gerçekleştirilen ankete 18 yaş ve üstü toplam bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html

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rusya, vladimir putin, anket, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), basın toplantısı