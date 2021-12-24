https://tr.sputniknews.com/20211224/putinin-popularitesi-yillik-basin-toplantisinin-ardindan-rekor-seviyeye-yukseldi-1052098430.html
Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi
Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi
Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından düzenlenen ankete göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in popülaritesi 23 Aralık'ta düzenlediği yıllık basın... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:53+0300
2021-12-24T22:53+0300
2021-12-24T22:53+0300
dünya
rusya
vladimir putin
anket
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
basın toplantısı
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VTsIOM'un 23 Aralık’taki anketine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in icraatları, Rusya vatandaşlarının yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 65.5) tarafından onaylanıyor.Bu oran, 13-19 Aralık dönemine (yüzde 60.5) göre yüzde 5 daha yüksek.VTsIOM’a göre, Putin'in 13-19 Aralık döneminde yüzde 64.7 olan güven notu, 23 Aralık'taki yıllık basın toplantısı sonrasında yükselerek yüzde 66.9'a ulaştı.13-19 Aralık ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde telefon yoluyla gerçekleştirilen ankete 18 yaş ve üstü toplam bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
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rusya, vladimir putin, anket, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), basın toplantısı
Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi
Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından düzenlenen ankete göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in popülaritesi 23 Aralık'ta düzenlediği yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi.
VTsIOM'un 23 Aralık’taki anketine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in icraatları, Rusya vatandaşlarının yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 65.5) tarafından onaylanıyor.
Bu oran, 13-19 Aralık dönemine (yüzde 60.5) göre yüzde 5 daha yüksek.
VTsIOM’a göre, Putin'in 13-19 Aralık döneminde yüzde 64.7 olan güven notu, 23 Aralık'taki yıllık basın toplantısı sonrasında yükselerek yüzde 66.9'a ulaştı.
13-19 Aralık ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde telefon yoluyla gerçekleştirilen ankete 18 yaş ve üstü toplam bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.