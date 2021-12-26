https://tr.sputniknews.com/20211226/avlanmak-isterken-kendini-vurdu-1052136823.html

Avlanmak isterken kendini vurdu

Avlanmak isterken kendini vurdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşları ile gittiği avda kendini vuran kişi hayatını kaybetti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T18:37+0300

2021-12-26T18:37+0300

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türkiye

kastamonu

hastane

av

tüfek

avcılık

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti.Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/ormanda-avlanirken-komsusunu-vurdu-1052116928.html

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kastamonu, hastane, av, tüfek, avcılık