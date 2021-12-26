https://tr.sputniknews.com/20211226/avusturyanin-yolsuzlukla-suclanan-eski-basbakani-kurz-hakkinda-yeni-iddia-1052126562.html

Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia

Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia

Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T12:05+0300

2021-12-26T12:05+0300

2021-12-26T12:05+0300

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avusturya

sebastian kurz

yolsuzluk

silikon vadisi

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Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıkladı. Avusturya basınında yer alan haberlerde siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi. Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211202/yolsuzlukla-suclanan-eski-avusturya-basbakani-kurz-siyaseti-birakti-1051383585.html

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