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https://tr.sputniknews.com/20211226/avusturyanin-yolsuzlukla-suclanan-eski-basbakani-kurz-hakkinda-yeni-iddia-1052126562.html
Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia
Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia
Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:05+0300
2021-12-26T12:05+0300
dünya
abd
avusturya
sebastian kurz
yolsuzluk
silikon vadisi
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Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıkladı. Avusturya basınında yer alan haberlerde siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi. Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211202/yolsuzlukla-suclanan-eski-avusturya-basbakani-kurz-siyaseti-birakti-1051383585.html
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abd, avusturya, sebastian kurz, yolsuzluk, silikon vadisi

Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia

12:05 26.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERSebastian Kurz
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıkladı.
Avusturya basınında yer alan haberlerde siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.
Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
DÜNYA
Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
2 Aralık, 18:06
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