Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıkladı. Avusturya basınında yer alan haberlerde siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi. Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.
Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıkladı.
Avusturya basınında yer alan haberlerde siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.
Im Februar soll es für Österreichs Ex-Kanzler losgehen: Er tritt laut Berichten einen neuen Posten im Silicon Valley an und wird ein „klassisches Managerleben“ führen. Und offenbar will er auch heiraten. https://t.co/yIvRXSbKUu